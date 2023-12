O que fazer em dezembro em SP? Paul McCartney, Titãs e o Primavera Sound estão entre as atrações

O último mês do ano chegou. No mês de festas e do início das férias escolares, a agenda cultural da cidade traz grandes e variadas atrações.

A começar pela passagem da turnê de Paul McCartney, Got Back Tour, que faz três apresentações no Allianz Parque. O festival Primavera Sound, que ocorre no início do mês, também traz atrações internacionais, como The Cure, The Killers e Pet Shop Boys.

A chamada MPB continua em alta na agenda: há shows de Djavan, Jorge Ben Jor Adriana Calcanhotto, Fafá de Belém, Elba Ramalho e Seu Jorge.

A programação de exposições está extensa. Entre as opções, segue em cartaz a Ocupação Machado de Assis, no Itaú Cultural. A mesma instituição inaugura neste mês um espaço permanente Herculano Pires – Arte no dinheiro, dedicado ao universo monetário.

Confira uma seleção das atrações do mês de dezembro

SHOWS

1/12 - SEXTA-FEIRA

Camisa de Vênus

Marcelo Nova, eterno líder do Camisa de Vênus Foto: Renato Luiz Ferreira/AE

A banda liderada por Marcelo Nova celebra mais de 40 anos de carreira tocando clássicos de seu repertório como Eu Não Matei Joana D’Arc, Hoje, Bota Pra Fudê , Eu Vi o Futuro, Quem é Você, O País do Futuro, Silvia e Muita Estrela e Pouca Constelação.

Teatro Bradesco. R. Palestra Itália, 500, 3° Piso, Perdizes

21h

R$ 80/R$ 185

Lucrecia Dalta e Metric

Dentro do Primavera na Cidade, que estende a programação do festival Primavera Sound pela cidade, apresentam-se a instrumentista experimental colombiana Lucrecia Dalt e a banda canadense Metric, que volta ao país após 15 anos.

Cine Joia. Pça Carlos Gomes, 82, Liberdade

21h

R$ 340

Xênia França

No show Em Nome da Estrela, a cantora mostra suas influências musicais que vão do jazz ao R&B para falar sobre temas como o feminino e a ancestralidade

Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

21h

R$ 15/R$ 50

2/12 - SÁBADO

Amigos

As duplas Chitãozinho & Xororó e Zezé di Camargo e Luciano e o cantor Leonardo se unem no show A Última Estrada, uma despedida do encontro entre eles. No repertório, músicas que viraram clássicos da música sertaneja, como Evidências, É o Amor e Talismã.

Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

20h

R$ 150/R$ 480

Bruno Martini e AntDo

O High Line Bar comemora oito anos de abertura com as apresentações do DJ Bruno Martini, que já trabalhou com nomes como Alok e Lady Gaga, e AntDot, responsável por produções como Take Me Away, com Meca, e Phoenix, com ZAC.

High Line Bar. R. Girassol, 144, Vila Madalena

14h

R$ 50

Carlos Lyra 90 Anos

O cantor e compositor Gilberto Gil Foto: Felipe Iruata/Estadão

O show marca o lançamento do álbum Carlos Lyra - Afeto, do Selo Sesc, que comemora os 90 anos do compositor. No palco, Gilberto Gil, Mônica Salmaso, Wanda Sá e Joyce Moreno cantam músicas como Saudade Fez Um Samba, Influência do Jazz e E Era Copcabana.

Sesc Pompeia. Rua Clélia, 93, Pompeia

21h

Esgotado

Guilherme Arantes

O cantor e compositor apresenta o show 70 Anos e uma Carreira de Sucesso no qual apresenta músicas que se tornaram verdeiros hits da música brasileira, como Deixa Chover, Amanhã, Meu Mundo e Nada Mais e Cheia de Charme.

Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Vila Cruzeiro

22h

R$ 140/R$ 280

João Bosco

O cantor e compositor João Bosco Foto: Flora Pimental

O cantor e compositor convida o músico Guto Wirtti, integrante do João Bosco Quarteto há quase uma década, para juntos interpretarem sucessos como Incompatibilidade de Gênios, O Mestre-Sala dos Mares, O Ronco da Cuíca, Jade e Papel Machê.

Casa Natura. R, Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros

22h

R$ 100/R$ 180

Primavera Sound São Paulo

The Killers, The Cure, Pet Shop Boys e Marisa Monte são destaques da edição do Primavera Sound 2023 Foto: Henry Nicholls/Reuters; Henry Nicholls/Reuters; Pilar Olivares/Reuters; Leo Aversa

O festival terá mais de 40 atrações em dois dias de programação. No sábado, os destaques são The Killers, Pet Shop Boys, Marisa Monte e Kelela.

Autódromo de Interlagos. Av. Senador Teotônio Vilela, 261, Interlagos

A partir das 12h

R$ 740/R$ 2.240

Sandy

A cantora Sandy. Foto: Bob Paulino/TV Globo/Divulgação

A cantora apresenta o show de sua turnê de 2023. Entre as músicas que Sandy escolheu para o roteiro estão Me Espera, Aquela dos 30, Pés Cansados, Areia e Universo Reduzido.

Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida

21h

R$ 160/R$ 580

Thobias Da Vai Vai

O cantor, um dos mais reconhecidos intérpretes de samba do carnaval paulistano, preste homenagem ao cantor Jamelão, um ídolo da folia carioca. Ele canta boleros, sambas canção e sambas , entre eles, Ela Me Disse Assim, Vingança e Exaltação à Mangueira.

Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Pompeia

21h30

R$ 15/R$ 50

3/12 - DOMINGO

Anavitória

O duo formando por Ana Caetano e Vitória Falcão canta acompanhado pela Orquestra Ouro Preto, regida pelo maestro Rodrigo Toffolo. No set list músicas como Singular, Trevo (Tu), Amarelo, Azul e Branco e Explodir.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

19h30

R$ 280/R$ 320

Carlos Lyra 90 Anos

O show marca o lançamento do álbum Carlos Lyra - Afeto, do Selo Sesc, que comemora os 90 anos do compositor. No palco, Gilberto Gil, Mônica Salmaso, Wanda Sá e Joyce Moreno cantam músicas como Saudade Fez Um Samba, Influência do Jazz e E Era Copcabana.

Sesc Pompeia. Rua Clélia, 93, Pompeia

18h

Esgotado

Demônios da Garoa

O grupo, em atividade há 80 anos, grava um DVD comemorativo da data. No repertório, músicas que marcaram a carreira do grupo, especialmente as feitas por Adoniran Barbosa, como Saudosa Maloca, Trem das Onze e Iracema.

Teatro Bradesco. R. Palestra Itália, 500, 3° Piso, Perdizes

20h

R$ 120/R$ 200

Primavera Sound São Paulo

O festival terá mais de 40 atrações em dois dias de programação. No domingo, os destaques são The Cure, Beck, Bad Religion, The Blessed Madonna e Marina Sena.

Autódromo de Interlagos. Av. Senador Teotônio Vilela, 261, Interlagos

A partir das 12h30

R$ 740/R$ 2.240

7/12 - QUINTA-FEIRA

Colbie Caillat

A cantora e compositora americana Colbie Caillat volta ao País após oito anos. No show, ela mostra canções que fizeram sucesso em sua voz, como Bubbly, Magic e Midnight Bottle.

Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida

21h

R$ 260/R$ 480

Paul McCartney

Paul McCartney Foto: Joel C Ryan/Invision/AP

O músico inglês traz ao País a turnê Got Back Tour, com a qual tem se apresentado pelo mundo. O eterno Beatle toca músicas como Live and Let Die, Hey Jude e faz um dueto com uma gravação de John Lennon no telão, cantando I’ve Got A Feeling.

Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

R$ 420/R$ 990

8/12- SEXTA-FEIRA

Djavan

Djavan na turnê 'D' Foto: Marcos Hermes

O cantor e compositor retorna para a cidade com a turnê D, baseada em seu mais recente álbum, de mesmo nome. Além de novas canções, Djavan relembra os sucessos Oceano, Lilás e Flor de Lis.

Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida

22h

Esgotado

9/12 - SÁBADO

Bourbon Street Fest

A 19ª edição do festival leva atrações nacionais e internacionais para o Parque Burle Marx. Neste primeiro dia, apresentam-se nomes como 504 Jazz Experience feat. Kid Chocolate (13h30), Kenny Brown (15h30) e Mahogany Blue (17h30).

Parque Burle Marx. Av. Dona Helena Pereira de Moraes, 200, Vila Andrade

12h30/19h

Gratuito

Djavan

O cantor e compositor retorna para a cidade com a turnê D, baseada em seu mais recente álbum, de mesmo nome. Além de novas canções, Djavan relembra os sucessos Oceano, Lilás e Flor de Lis.

Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida

22h

Esgotado

Elba Ramalho

A cantora Elba Ramalho Foto: Marcos De Paula/Estadão

A cantora apresenta o espetáculo Acústico – Eu e Vocês. Nele, Elba mostra seus clássicos de carreira, como De Volta Pra Aconchego e Imaculada, acompanhada por violão, sanfona, contra-baixo e percussão.

Teatro Bradesco. R. Palestra Itália, 500, 3° Piso, Perdizes

21h

R$ 180/R$ 260

Paul McCartney

O músico inglês traz ao País a turnê Got Back Tour, com a qual tem se apresentado pelo mundo. O eterno beatle toca músicas como Live and Let Die, Hey Jude e faz um dueto com uma gravação de John Lennon no telão, cantando I’ve Got A Feeling.

Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

R$ 420/R$ 990

10/12- DOMINGO

Bourbon Street Fest

A 19ª edição do festival leva atrações nacionais e internacionais para o Parque Burle Marx. Neste segundo dia, apresentam-se nomes como Favela Brass (13h), Gary Brow (13h30) e Tony Hall & The Heroe (17h30).

Parque Burle Marx. Av. Dona Helena Pereira de Moraes, 200, Vila Andrade

12h30/19h

Gratuito

Mestrinho

Um dos mais reconhecidos sanfoneiros da atualidade, Mestrinho faz show em comemora Dia Nacional do Forró. Ele vai receber Anastácia, Cosme Vieira, Thaís Nogueira e Dió de Araújo para cantar e tocar os principais sucessos do gênero.

Casa Natura. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros

19h30

R$ 60/R$ 180

Paul McCartney

O músico inglês traz ao País a turnê Got Back Tour, com a qual tem se apresentado pelo mundo. O eterno beatle toca músicas como Live and Let Die, Hey Jude e faz um dueto com uma gravação de John Lennon no telão, cantando I’ve Got A Feeling.

Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

R$ 420/R$ 990

Sidney Magal

O cantor Sidney Magal Foto: Juliana Torres

O cantor, conhecido como Amante Latino, apresenta o show inédito A Rádio do Magal, que celebra sua carreira e homenageia artistas que marcaram época nas paradas de sucesso.

Teatro Bradesco. R. Palestra Itália, 500, 3° Piso, Perdizes

20h

R$ 120/R$ 200

11/12 - SEGUNDA-FEIRA

Péricles e João Carlos Martins

O cantor e o maestro, acompanhados pela Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP, apresentam o espetáculo musical Noite Feliz, com canções que trazem mensagens de fé e esperança, como What a Wonderful World.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

21h30

R$ 160/R$ 380

13/12 - QUARTA-FEIRA

Música de Montagem

A banda pop-vanguarda, liderada pelo músico Sergio Molina, mostra o show Rua. Na apresentação, o grupo mostra seu mais novo single, Alada.

Sesc Pinheiros. Auditório. R. Paes Leme, 195, Pinheiros

20h

R$ 12/R$ 40

You Me At Six

A banda de pop-punk-emo faz sua primeira apresentação no Brasil. A abertura será do grupo brasileiro de hardcore Dead Fish.

Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade

21h

R$ 240

14/12 - QUINTA-FEIRA

Jorge e Mateus

A dupla, um dos destaque da música sertaneja pop, faz show com seus principais sucessos. São músicas como Molhando o Volante, Sosseguei, Paradigmas e Troca. O cantor Pedro Libe faz o show de abertura.

Villa Country. Av. Francisco Matarazzo, 774, Água Branca

23h59

R$ 180/R$ 1.800

15/12 - SEXTA-FEIRA

Adriana Calcanhotto

A cantora Adriana Calcanhotto Foto: Pedro Kirilos

A cantora traz de volta a São Paulo a turnê Errante. Na apresentação, além das músicas do disco, ela relembra sucessos como Naquela Estação, Esquadros e Vambora.

Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros

21h

R$ 18/R$ 60

NX Zero

A banda apresenta os últimos shows da turnê Cedo ou Tarde. Nela, o grupo toca músicas como Cartas Para Você, Bem ou Mal, Só Rezo e Daqui Para Frente.

Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

17h

R$ 100/R$ 1.380

Zeca Pagodinho

O cantor e compositor Zeca Pagodinho Foto: Wilton Junior/Estadão Conteúdo

O sambista faz o encerramento de sua turnê Mais Feliz, baseada em álbum homônimo. Para comemorar os 40 anos de carreira, ele relembra músicas como Verdade, Deixa a Vida Me Levar, Judia de Mim, Maneiras, Quando a Gira Girou e Ser Humano.

Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida

22h

R$ 120/R$ 450

16/12 - SÁBADO

Adriana Calcanhotto

A cantora traz de volta a São Paulo a turnê Errante. Na apresentação, além das músicas do disco, ela relembra sucessos como Naquela Estação, Esquadros e Vambora.

Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros

21h

R$ 18/R$ 60

Fafá de Belém

A cantora apresenta o show Novelas, no qual canta músicas de seu repertório que fizeram parte de trilhas sonoras de novelas. Entre as selecionadas estão Coração do Agreste, Filho da Bahia, Sereia, Foi Assim e Nuvem de Lágrimas.

Teatro Bradesco. R. Palestra Itália, 500, 3º Piso, Perdizes

21h

R$ 165/R$ 230

Hermeto Pascoal

Um dos mais importantes músicos do País, Hermeto se apresenta acompanhado de sua banda, batizada de Nave Mãe. Multi-instrumentista, ele abre espaço para o improviso e o inesperado em seus shows.

Sesc Santana. Av, Luiz Dumont Villares, 579, Santana,

20h

R$ 15/R$ 50

Letrux

A cantora e compositora apresenta o show baseado em seu mais novo álbum, Letrux Como Mulher Girafa. São canções inéditas, entre elas, Zebra, que na gravação contou com a participação de Lulu Santos.

Casa Natura. R, Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros

22h

R$ 70/R$ 200

Linn da Quebrada e Giovani Cidreira

As cantoras fazem um releitura do álbum Secos & Molhados, lançado pelo grupo Secos & Molhados em 1973. Nele, há clássicos como Sangue Latino, O Vira e Fala.

Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, Centro

20h

R$ 12/R$ 40

NX Zero

A banda apresenta os últimos shows da turnê Cedo ou Tarde. Nela, o grupo toca músicas como Cartas Para Você, Bem ou Mal, Só Rezo e Daqui Para Frente.

Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

Esgotado

Toquinho e Camilla Faustino

O compositor e a cantora apresentam o show A Arte de Viver. Acompanhados por banda, eles relembram canções como Que Maravilha, Tarde em Itapuã, Regra Três, Samba de Orly e Aquarela.

Blue Note. Av, Paulista 2.073, 2º Andar, Consolação

20h e 22h30

R$ 280/R$ 320

17/12 - DOMINGO

Adriana Calcanhotto

A cantora traz de volta a São Paulo a turnê Errante. Na apresentação, além das músicas do disco, ela relembra sucessos como Naquela Estação, Esquadros e Vambora.

Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros

18h

R$ 18/R$ 60

Amigos

As duplas Chitãozinho & Xororó e Zezé di Camargo e Luciano e o cantor Leonardo se unem no show A Última Estrada, uma despedida do encontro entre eles. No repertório, músicas que viraram clássicos da música sertaneja, como Evidências, É o Amor e Talismã.

Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

20h

R$ 150/R$ 620

Hermeto Pascoal

Um dos mais importantes músicos do País, Hermeto se apresenta acompanhado de sua banda, batizada de Nave Mãe. Multi-instrumentista, ele abre espaço para o improviso e o inesperado em seus shows.

Sesc Santana. Av, Luiz Dumont Villares, 579, Santana,

18h

R$ 15/R$ 50

Linn da Quebrada e Giovani Cidreira

As cantoras fazem um releitura do álbum Secos & Molhados, lançado pelo grupo Secos & Molhados em 1973. Nele, há clássicos como Sangue Latino, O Vira e Fala.

Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, Centro

18h

R$ 12/R$ 40

Seu Jorge e Daniel Jobim

Seu Jorge. Foto: Leo Lima

O cantor e o pianista interpretam clássicos do compositor Tom Jobim. Entre as canções escolhidas para o roteiro estão Corcovado, Garota de Ipanema e Wave.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

20h30

R$ 140/R$ 320

Yamandu Costa

O violonista brasileiro, considerado um dos grandes instrumentistas da atualidade, apresenta o show Solo., no qual, entre outras canções, ele apresenta as inéditas Mburucuya e Navidad.

Blue Note. Av, Paulista 2.073, 2º Andar, Consolação

18h e 20h

R$ 200/R$ 240

21/12 - QUINTA-FEIRA

Titãs

A formação clássica da banda: Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto. O produtor Liminha faz uma participação especial nas guitarras

Arnaldo Antunes, Nando Reis, Branco Mello, Sérgio Britto, Tony Bellotto, Charles Gavin e Paulo Miklos apresentam a turnê Encontro - Pra Dizer Adeus, com a qual estão percorrendo diversas capitais brasileiras, além de cidades na Europa e nos Estados Unidos.

Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

20h30

R$ 95/R$ 1.440

22/12 - SEXTA-FEIRA

Maurício Manieri

O cantor faz o lançamento do DVD Romantic Classics em show que traz músicas como Minha Menina, Bem Querer, Se Quer Saber e Cheia de Charme.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

22h

R$ 180/R$ 1.000

Titãs

Arnaldo Antunes, Nando Reis, Branco Mello, Sérgio Britto, Tony Bellotto, Charles Gavin e Paulo Miklos apresentam a turnê Encontro - Pra Dizer Adeus, com a qual estão percorrendo diversas capitais brasileiras, além de cidades na Europa e nos Estados Unidos.

Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

20h30

R$ 95/R$ 1.440

23/12 - SÁBADO

Titãs

Arnaldo Antunes, Nando Reis, Branco Mello, Sérgio Britto, Tony Bellotto, Charles Gavin e Paulo Miklos apresentam a turnê Encontro - Pra Dizer Adeus, com a qual estão percorrendo diversas capitais brasileiras, além de cidades na Europa e nos Estados Unidos.

Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

20h30

Esgotado

31/12 - DOMINGO

Jorge Ben Jor

O cantor Jorge Ben Jor Foto: Renato Luiz Ferreira/AE

O cantor e compositor canta seus grandes sucessos de carreira em festa de reveillon. Com um show que costuma durar três horas, Ben Jor canta músicas como Mas Que Nada, A Banda do Zé Pretinho. W/Brasil e Zumbi.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

21h

R$ 640/R$ 8.000

MUSICAIS

Uma Linda Mulher

Versão musical de 'Uma linda mulher' com Thais Piza e Jarbas Homem de Mello como protagonistas Foto: Caio Gallucci

Inédita no Brasil, a montagem conta a clássica história que foi sucesso nos cinemas e na Broadway. No elenco estão nomes como Jarbas Homem de Mello, Thaís Piza, Andrezza Massei e César Mello. A direção artística é de Fred Hanson.

Teatro Santander. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041, V. Olímpia

5ª, 16h e 20h; 6ª , 20h; sáb. e dom., 16h e 20h. Até 17/12

R$ 39,90/R$ 380

Matilda

Cena de 'Matilda' Foto: João Caldas Fo./Divulgação

Com um elenco de 50 atores, o musical, derivado do romance do escritor britânico Roald Dahl, conta a história da personagem-título, que, dentro de casa e na escola, passa por inúmeras situações de descaso, além de vivenciar a disciplina rígida nas mãos de sua família perversa e de uma diretora de escola opressiva. Diante disso, Matilda tenta mudar o mundo por meio da educação e da leitura. A direção geral é de John Stefaniuk.

Teatro Claro SP. Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360 ,V. Olímpia

4ª a 6ª, 20h; sáb. e dom., 15h e 20h. Até 23/12

R$ 200/R$ 400

O Rei Leão

Cena do musical 'O Rei Leão', em cartaz no teatro Renault Foto: Caio Gallucci

Um dos maiores sucessos da Broadway, o musical criado por Julie Taymor traz a história do leão Simba, agora interpretado pelo ator Thales Cesar, e trata de temas como raça e sucessão de poder. Nessa versão brasileira, as músicas originais foram adaptadas pelo compositor Gilberto Gil.

Teatro Renault. Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, Bela Vista

4ª, 5ª e 6ª, 20h; sáb. e dom., 15h/20h

A partir de R$ 160

TEATRO

A Christmas Carol, um Conto de Natal

Miguel Falabella em 'A Christmas Carol' Foto: Adriano Doria

A versão dirigida por Fernanda Chamma para o clássico conto do inglês Charles Dickens, traz o ator Miguel Falabella no papel do avarento Ebenezer Scrooge, que, amargurado, abomina as festas natalinas. Na véspera do Natal, Scrooge recebe a visita de seu ex-sócio, Jacob Marley, morto há sete anos naquele mesmo dia, que tanta fazer com que ele mude suas atitudes perante a vida.

Estreia 8/12

Teatro Procópio Ferreira. R. Augusta, 2.823, Cerqueira César

6ª, 20h30; sáb., 17h e 20h30; dom., 15h e 19h. Até 17/12

R$ 100/R$ 180

Afonso Padilha Apresenta ‘E Agora?’

O comediante Afonso Padilha apresenta espetáculo em que fala sobre questões como o conflito entre as gerações, paternidade, família e experiências pessoais.

Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida

21h

R$ 160

Consentimento

Com direção de Camila Turim e Hugo Possolo e texto de Nina Raine, tragicomédia reflete sobre a violência contra a mulher e sobre como o sistema de justiça tende a culpabilizar vítimas de crimes sexuais. A história se dá com pessoas privilegiadas, que se consideram acima do universo dos crimes e violências, até verem os contornos de suas verdades postos à prova.

Estreia 11/12

Oficina Cultural Oswald de Andrade. R. Três Rios, 363, Bom Retiro

2ª a 6ª, 19h; sáb., 18h. Até 18/12

Gratuito (retirar ingresso 1 h antes)

Faça mais sobre isso

A atriz Flávia Garrafa Foto: João Neto Foto

Na comédia com texto reflexivo, a atriz Flávia Garrafa interpreta a personagem Dra. Laura, uma terapeuta empenhada e apaixonada por sua profissão, mas sobrecarregada como a maioria das mulheres. A direção é de Pedro Garrafa.

Estreia 2/12

Teatro Renaissance. Al. Santos, 2.233, Jardim Paulista

Sáb., 19h; domingos, 17h. Até 17/12

R$ 100

O Jogo do Poder

Criada a partir de textos reunidos de 36 obras de William Shakespeare, a peça marca a reabertura do Teatro Oficina após a morte de seu fundador Zé Celso Martinez, em julho deste ano. Dividida em três fases: - ambição do poder, o exercício do poder e a queda do poder - a obra aborda pecados comuns aos homens como ressentimento, orgulho, manipulação, corrupção, prepotência, humilhação, revolta e ódio. A tradução e adaptação é Carlos Queiroz Telles e a direção é de Marcelo Drummond.

Teatro Oficina. R. Jaceguai, 520, Bela Vista

5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Até 10/12

R$ 60/R$ 80

O Outro Borges

O espetáculo inspirado na vida e obra do escritor argentino Jorge Luis Borges (1899-1986) mostra o encontro de Borges com uma jovem que o visita às vésperas de uma viagem. O contato entre eles mostra um instigante rito de passagem. O texto é de Samir Yazbek e a direção de Marcelo Lazzaratto.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran. R. Paes Leme, 195, Pinheiros

6ª e sáb., 21h; dom., 18h. Até 10/12

R$ 15/R$ 50

Os três sobreviventes de Hiroshima

No formato teatro-documental, dois sobreviventes do primeiro ataque nuclear da história dão seus depoimentos de um dos piores genocídios da humanidade. Eles são acompanhados pelo ator Ricardo Oshiro. O roteiro e direção são de Rogério Nagai.

Aliança Cultural Brasil-Japão. R. Dep. Lacerda Franco, 328, Pinheiros

Sáb., 16h. Até 16/12

Gratuito

CINEMA

7/12

Wonka

Com Timothée Chalamet, Keegan-Michael Key e Paterson Joseph, o filme é uma comédia musical baseada no clássico livro A Fantástica Fábrica de Chocolate, do autor britânico Roald Dahl. O longa conta a origem do excêntrico Willy Wonka, até ele se tornar um mestre da fábrica de chocolate.

O Sequestro do Voo 375

Baseado em um episódio real que ocorreu no País durante a década de 1980, durante o governo de José Sarney., o longa conta a história de um homem que, inconformado por sua falta de perspectiva econômica, decide sequestrar um avião da Vasp com mais de 100 passageiros a bordo. Seu plano era jogar a aeronave contra o Palácio do Planalto, em Brasília. A direção é de Marcus Baldini.

14/12

Aquaman 2: O Reino Perdido

Sequência do filme de 2018, o longa traz Aquaman no desafio de forjar uma aliança incômoda com um aliado improvável a fim de proteger Atlântida e o resto do mundo de uma devastação que pode ser irreversível. No elenco estão nomes como Jason Momoa, Patrick Wilson e Amber Heard.

21/12

Priscilla

Da diretora Sofia Coppola, o filme narra a história do relacionamento entre Elvis e Priscilla Presley, cuja a união foi acompanhada por milhões de fãs do cantor no mundo todo. O longa é baseado no livro Elvis e Eu, escrito por Priscilla.

28/12

Mamonas Assassinas - O Filme

O longa do diretor Edson Spinello relembra a trajetória da banda brasileira que teve uma das ascenções mais meteóricas da história da música nacional, cuja a carreira foi interrompida em março de 1996, em um acidente aéreo que vitimou todos os integrantes do grupo.

EXPOSIÇÕES

Araetá - A Literatura dos Povos Originários

A mostra apresenta um recorte da produção literária de autoria indígena por meio de publicações de escritores e escritoras que representam mais de 50 povos de diferentes regiões. Além da literatura, a exposição destaca ilustrações, fotografias, artesanias e objetos artísticos. A curadoria é de Ademario Payayá e Selma Caetano.

Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, Ipiranga

3ª a 6ª, 9h/21h30; sáb., 10h/21h30; dom. e fer., 10h/18h30. Até 17/3/24

Gratuito

Di Cavalcanti

A tela 'Carnaval', de Di Cavalcanti, presente na exposição do Farol Santander Foto: Jaime Acioli

A mostra que celebra um dos mais importantes pintores brasileiros traz 25 óleos sobre tela, 2 aquarelas, 1 grafite sobre papel e 1 guache, além de um conjunto com 16 gravuras. Um dos destaques é a obra Carnaval (foto) (1929/30), que na década de 1930 foi adquirida por um colecionador em Paris, onde permaneceu até o ano passado, quando retornou ao Brasil.

Farol Santander. R. João Brícola, 24, Centro

3ª a dom., 9h/20h. Até 7/1/2024

R$ 35

Ensaios para o Museu das Origens

A exposição, parceria do Itaú Cultural e o Instituto Tomie Ohtake, que ocorrerá simultaneamente nos dois espaços, parte da ideia do Museu das Origens, feita por Mario Pedrosa durante as mobilizações pela reconstrução do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro após um incêndio em 1978. Para ele, cinco museus deveriam ser reunidos em um só. A mostra abrigará mais de mil peças, divididas em cinco salas temáticas, que refletem, entre outros temas, aspectos da cultura, da política e da produção de memória.

Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Bela Vista

3ª a sáb., 11h/20h; dom. e fer., 11h/19h

Instituto Tomie Ohtake. R. Coropés,88, Pinheiros

3ª a dom., 11h/19h. Até 28/1/24

Gratuito

Espaço Herculano Pires – Arte no dinheiro

A Peça da Coroação, em exibição no Itaú Cultural Foto: Humberto Pimentel

A nova mostra permanente ocupa o 6ª andar do Itaú Cultural, espaço que foi remodelado para abrigar a objetos ligados ao universo monetário. São mais de 2,9 mil peça, entre moedas, medalhas, provas, ensaios e condecorações, obras de arte - como uma quadro de Carybé-, selos e livros raros. O destaque é uma sala que guarda a Peça da Coroação de Dom Pedro I. A curadoria é de Vagner Porto.

Abertura 7/12

Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, 6º andar, Metrô Brigadeiro

3ª a sáb., 11h/20h; dom. e fer., 11h/19h.

Gratuito

Festas, sambas e outros carnavais

A mostra promove diálogo entre as diversas manifestações de arte popular de 10 estados brasileiros, e as do bairro da Casa Verde, na zona norte de São Paulo, território de migrantes negros e tradicional reduto de escolas de samba da cidade. São oito salas que reúnem textos, seis filmes, um jogo interativo e série de imagens de cinco fotógrafos de diferentes gerações, com destaque para os cariocas Walter Firmo e Ratão Diniz.

Sesc Casa Verde. Av. Casa Verde, 327, Casa Verde

3ª a 6ª, 10h/19h; sáb., dom. e fer., 10h às 18h. Até 18/2/24

Gratuito

Histórias Indígenas

A obra 'Casamiento Indio', de Alfredo Ramos Martínez, em exposição no Masp Foto: Roberto Ortiz

A mostra coletiva traz cerca de 285 obras de artistas indígenas de diferentes regiões do mundo, apresentando diferentes perspectivas sobre as histórias indígenas da América do Sul, América do Norte, Oceania e Região Nórdica. A curadoria é de Edson Kayapó, Kássia Borges Karajá e Renata Tupinambá.

Masp. Av. Paulista, 1.578, Bela Vista

3ª, 10h/20h; 4ª a dom., 10h/18h. Até 25/2/24

R$ 60

Horror na Boca

A mostra aborda o universo do cinema paulista, gênero cinematográfico com produções realizadas entre as décadas de 1960 e 1990, que ficou conhecido por Boca do Cinema, por ser produzido na chamada Boca do Lixo. Entre os itens raros expostos estão um cartaz original raríssimo de Esta noite encarnarei no seu cadáver, de José Mojica Martins, e trechos de filmes originais em 35mm e 16mm.

MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa. Até 21/1/24

3ª a 6ª, 10h/19h; sáb., 10h/20h; dom. e fer., 10h/18h

Gratuito

Marta Minujín: Ao Vivo

A mostra reúne trabalhos icônicos da artista argentina recriados especialmente para as sete salas que ela ocupa na prédio da Pinacoteca. Grande nome da arte latino-americana, a exposição mostra mais de cem obras de Marta Minujín feitas entre 1963 e 2023. Entre elas está a Escultura de los deseos (Escultura dos desejos), de 2022, com 15 metros de altura. A peça foi um grande sucesso no Lollapalooza Argentino.

Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Luz

4ª a 2ª, 10h/18h. Até 28/1/24

R$ 30 (sáb., Grátis)

Melissa Cody: céus tramados

A obra "Caminho da cobra". de Melissa Cody Foto: Cortesia da artista

A exposição reúne 26 obras têxteis da artista diné/navajo (povo indígena da América do Norte) produzidas a partir de um tradicional tear navajo. Em suas obras, Melissa Cody apresenta referências que vão das paisagens de seu território de origem no estado do Arizona, Estados Unidos, ao universo pop do videogame e da música.

Masp. Av. Paulista, 1.578, Bela Vista

3ª, 10h/20h; 4ª a dom., 10h/18h, Até 21/1/24

R$ 60

Ocupação Machado de Assis

Imagem que faz parte da 'Ocupação Machado de Assis', no Itaú Cultural Foto: Academia Brasileira de

A mostra apresenta cerca de 100 peças referentes a um dos maiores escritores brasileiros de todos tempos. São fotografias, manuscritos originais, cartas, exemplares de sua obra e de seus escritores favoritos e primeiras edições de livros. O público que visitar a exposição será recebido pela imagem da inconfundível assinatura do autor, junto de uma ampla fotografia dele, ainda jovem, em sua mesa de escrever.

Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Metro Brigadeiro

3ª a sáb., 11h/20h; dom. e fer., 11h/19h. Até 4/2/2024

Gratuito

O novo e o sobrevivente: O caso Raphael Galvez

Quadro do pintor Raphael Galvez que está em exposição em São Paulo Foto: Everton Ballardin

A exposição reúne a produção artística do pintor paulistano Raphael Galvez (1907-1998) entre 1940 e 1992, com telas e desenhos que mostram influências do moderno e do contemporâneo.

Arte132 Galeria. Av. Juriti, 132, Moema

2ª a 6ª, 14h/19h; sáb., 11h/17h. Até 17/2/24

Gratuito

Pequenas Áfricas: o Rio que o samba inventou

A exposição reconstitui a cena cultural carioca, a partir do começo do século 20, na qual as comunidades afrodescendentes criaram o hoje chamado samba urbano. São 380 itens, entre documentos, gravações musicais, fotografias, matérias de jornais, filmes e obras de arte, que ajudam a contextualizar o conceito de Pequena África, termo cunhado pelo artista e compositor Heitor dos Prazeres para se referir à região da Zona Portuária do Rio de Janeiro, no começo do século 20.

IMS. Av. Paulista, 2.424, Consolação

Abertura 28/10

3ª a dom. e fer., 10h às 20h. Até 21/4/2024

Gratuito

Retratistas do Morro

Composta por fotografias que abrangem o período de 1960 a 1990, a mostra apresenta o trabalho dos fotógrafos Afonso Pimenta e João Mendes com o objetivo de contribuir para a preservação do patrimônio histórico-cultural nacional e ampliar o entendimento sobre a história das imagens no Brasil, sobretudo das feitas em comunidades. A curadoria é do pesquisador e artista visual Guilherme Cunha.

Sesc Pinheiros. Espaço Expositivo. R. Paes Leme, 195, Pinheiros

3ª a sáb., 10h30/21h; dom. e fer., 10h30/18h. Até 28/1/2024

Gratuito

Rosas Brasileiras

A exposição 'Rosas Brasileiras' Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A exposição, que celebra que celebra a trajetória da rosa como inspiração artística, apresenta 131 obras de arte e mais de 1.200 objetos diversos, entre itens raros, pinturas, desenhos, esculturas, fotos, vídeos, de autoria de artista como Paulo von Poser, Candido Portinari, MestreValentim, Mira Schendel, Amélia Toledo, Luiz Zerbini e Beatriz Milhazes.

Farol Santander. R. João Brícola, 24, Centro

3ª a dom., 9h/20h. Até 18/2/24

R$ 35

Sub/Emerso

A mostra reúne 30 imagens clicadas por Bob Wolfenson e que foram recuperadas de uma enchente que alagou seu estúdio em fevereiro de 2020. São retratos de atores, cantores e escritores; fotos de editorial de moda; calendário com exuberantes modelos; e polaroides com imagens de desfiles e personalidades do universo da moda.

Galeria Senac Lapa Scipião. R. Scipião, 67, Lapa

2ª a 6ª, 8h/ 21h. Até 5/12

Gratuito

Terror no cinema

A mostra passeia pela história do cinema de horror com referências a clássicos como Nosferatu (1922), Drácula (1931), A Noiva de Frankenstein (1935), Psicose (1960), O Exorcista (1973), Tubarão (1975), Alien, o oitavo passageiro (1979), O Iluminado (1980), Sexta Feira 13 (1980), O Silêncio dos Inocentes (1991), A Bruxa de Blair (1999) entre outros.

Museu da Imagem e do Som - MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa

3ª a 6ª, 10h/19h; sáb., 10h/20h; dom. e fer., 10h/18h. Até 30/12

R$30 (3ªs, gratuito)

EVENTOS

3/12 - DOMINGO

Festival Picnic de Natal

Em uma edição especial de Natal, o evento terá vila natalina, oficinas, espaço para atividades com crianças, feirinha de arte e cultura e pontos ‘instagramáveis’, além de apresentações de corais e orquestra.

Parque Villa Lobos. Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros

10h/22h

Entrada gratuita

5 a 10/12

Feira na Rosenbaum

A tradicional feira terá uma edição natalina com objetos de decoração, joias, cerâmica, moda, moda praia, cama e mesa, bem-estar, infantil e pet.

Edifício Teodoro . R. Mateus Grou, 473, Pinheiros

11h/20h

Entrada gratuita