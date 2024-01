Melindrado, respondi com a cartilha: ora, os partidos ordenam as aspirações políticas da população, agrupando tendências para efeitos eleitorais...

“No momento”, provocou o sempre chato brasilianista, “eles são 32!”.

“Você não acha que é muito ditador para poucos alienados? Sobretudo quando sabemos que o campo político brasileiro está polarizado, o que exigiria somente dois partidos?”

Mas, ponderou Pedro Pardal, estudante amador do sistema de poder à brasileira, “nosso problema é que as ideologias são incorporadas em ‘pessoas’ – em figuras que delas se apossam e as usam como receitas num vergonhoso ‘populismo’”.