Pra começar, uma argentina (María Negroni) e um espanhol (Juan Tallón). Ele é jornalista e já escreveu até um manual de futebol; seu rabicho, porém, são os seus confrades profissionais, escritores e poetas, sobre os quais se debruça com o apetite e o timbre do conterrâneo Enrique Vila-Matas. Em Fim de Poema, seu début nestas paragens, Tallón reconstrói as últimas horas de vida de quatro poetas suicidas (Anne Sexton, Alejandra Pizarnik, Cesare Pavese e Gabriel Ferrater) e tenta responder à pergunta de um milhão de velórios e funerais: o que teria passado pela cabeça de cada um deles antes de pôr termo à própria vida?

Poeta e ensaísta, espantosamente inteligente, culta e abusada, Negroni é uma das vozes mais originais das letras latino-americanas em atividade. O YouTube tem algumas entrevistas com ela. Há dois anos, a editora 100/Cabeças traduziu-lhe os ensaios de A Arte do Erro; faltava o principal: sua obra ficcional, da qual O Coração do Dano, com quase três anos de circulação em países de língua espanhola, é um dos carros-chefe. Sua prosa poemática e epigramática pende mais para o ensaio poético do que para o romance tout court.