O caso da Janaína é mais sofrido porque ela se foi sem ao menos deixar um registro decente de sua voz. A cantora participou do disco do grupo de rap Ponto Crucial (o vídeo está disponível no YouTube e tem participação de Camila Pitanga) e logo seguiria em carreira solo. Assinou com Rick Bonadio, ganhou matéria do Jornal da Tarde, de autoria de Sérgio Roveri, e estava em busca de repertório para o seu disco de estreia.

Bonadio me disse que possui uma ou outra coisa gravada por ela, mas não conseguiu encontrar as fitas. Uma pena. Janaína tinha aquele vocal potente com influências de soul music, além de um bom conhecimento popular (lembro que numa conversa que eu e a repórter da BIZZ, Claudia Grechi, tivemos com ela, fomos presenteados com uma versão à capella de Solidão de Amigos, um sucesso dos anos 1980 do cantor Jessé).

Janaína, óbvio, foi um dos temas da conversa que tive com Nando Reis na semana passada. Aliás, a morte é um tema que vez ou outra faz parte dos versos do cantor e compositor paulistano – caso de Meu Aniversário, que fez para a mãe, e Vou te Encontrar, um tributo à mulher de Paulo Miklos, ex-companheiro dos Titãs.

“A música é um lugar ótimo para transformar a dor em coisas belas”, me disse Nando. Rhipsalis, que nasceu com o nome de Janaína, é um pop/rock radiofônico, estilo que Nando hoje administra com maestria. Um possível hit? Talvez. Mas para mim soa como um belo réquiem para uma promessa que se foi cedo demais.