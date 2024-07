‘Dexter: Ressurrection’: Nova sequência com Michael C. Hall é anunciada na Comic-Con

O universo de Dexter está se expandindo, com o retorno do assassino em série favorito de todos, voltando dos mortos. Na San Diego Comic-Con, a equipe de Dexter, liderada pelo showrunner Clyde Phillips, anunciou que o público veria mais do personagem em Dexter: Resurrection. A nova série dará continuidade de onde a sequência da franquia Dexter: New Blood parou com seu personagem principal morto, levando muitos fãs a acreditar que futuras sequências seriam impossíveis.

Molly Brown, Patrick Gibson e Michael C. Hall (de preto, em pé), em painel sobre 'Dexter: Pecado Original', durante a Comic-Con de San Diego, em 26 de julho de 2024. Foto: Christy Radecic/Invision/AP)

Michael C. Hall, que começou a interpretar o personagem titular em 2006, retomará seu papel. Ele fez uma aparição surpresa no painel da Comic-Con, chocando os fãs ainda antes de ouvirem a notícia da nova série. Phillips não revelou muitos detalhes, mas de alguma forma, a nova série reviverá seu protagonista. O anúncio foi feito durante a promoção de Dexter: Pecado Original, o prequel que explora o personagem como um homem mais jovem, interpretado por Patrick Gibson.

“Este fim de semana teve muitas surpresas”, disse Gibson em uma entrevista à Associated Press. “Eles configuraram os personagens na primeira temporada para terem uma vida interior tão rica e tanta complexidade que, mesmo com oito temporadas, ainda há muito mais a explorar”.

No painel, os criativos por trás da franquia também anunciaram que Hall é o narrador da série Pecado Original, onde ele revelará os pensamentos íntimos do jovem Dexter. O prequel está programado para ser lançada em dezembro de 2024 e Dexter: Resurrection começará a ser filmado em janeiro para um lançamento em meados de 2025.

Os fãs no local lotado explodiram em aplausos quando o painel fez o anúncio surpresa. Pecado Original também conta com a participação de Christian Slater, que disse estar “obcecado” pela série original e ansioso para explorar mais da história que as séries anteriores não conseguiram examinar.

Patrick Gibson,, Michael C. Hall e Christian Slater falam sobre 'Dexter: Pecado Original' na Comic-Con Foto: Christy Radecic/Invision/AP

“Ver Dexter se tornando Dexter... é realmente legal ver como Clyde Phillips lidou com isso e a escrita é tão boa e tão rica, é divertido fazer”, disse Slater à Associated Press.

Dexter estreou em 2006 e durou oito temporadas, rendendo a Hall cinco indicações ao Emmy de melhor ator em drama. Rapidamente se tornou uma das séries de maior sucesso do Showtime e ganhou uma sequência cultuada.

