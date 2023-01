Fernando Meirelles será um dos diretores da série ‘The Sympathizer’, com Robert Downey Jr.

O cineasta Fernando Meirelles foi anunciado como um dos diretores da série The Sympathizer, que está em fase de produção e conta com o ator Robert Downey Jr. no elenco.

Aos 67 anos, brasileiro continua sua trajetória internacional, que conta com filmes como O Jardineiro Fiel (2005), com Ralph Fiennes e Rachel Weisz, e Dois Papas (2019)com Anthony Hopkins e Jonathan Pryce. O diretor inglês Marc Munden também vai integrar a produção.

Leia também Suspense em 4 séries e 1 filme, como ‘Inside Man’ e ‘O Menu’, para desafiar o espectador





Fernando Meirelles será um dos diretores da série ‘The Sympathizer’, da HBO Max Foto: Christina Rufatto/ Estadão





Nessa nova empreitada, Meirelles comandará elenco que conta com nomes como Robert Downey Jr., Sandra Oh, Kieu Chinh, Nguyen Cao Ky Duyen, Hoa Xuande, Fred Nguyen Khan, Toan Le, Vy Le, Alan Trong.

A série The Sympathizer/ O Simpatizante é baseado na obra do escritor vietnamita-americano Viet Thanh Nguyen, vencedor do Pulitzer. Trata-se de um thriller satírico sobre as lutas de um espião comunista meio francês meio vietnamita durante últimos dias da Guerra do Vietnã.