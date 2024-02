‘Harry Potter’: Série prevê nova data de lançamento; confira tudo o que se sabe sobre projeto

A indústria do entretenimento está prestes a testemunhar o renascimento de uma de suas franquias mais queridas com o anúncio de uma nova série de Harry Potter, programada para estrear em 2026 na plataforma Max. Este projeto, desenvolvido em colaboração direta com J.K. Rowling, promete expandir o universo mágico que cativou fãs ao redor do globo, oferecendo uma nova perspectiva sobre as histórias e personagens icônicos.

PUBLICIDADE Com uma abordagem que se desvia da estrutura tradicional de adaptação, a série não se limitará a seguir os livros individualmente por temporada, mas sim expandirá o enredo ao longo de dez anos. Essa decisão sugere uma exploração mais rica e detalhada de cada aspecto do universo Harry Potter, indo além das expectativas e trazendo novas histórias à vida. A equipe criativa por trás do projeto inclui nomes notáveis do cenário da televisão e do cinema, garantindo que a série mantenha a qualidade narrativa e visual pela qual a saga é conhecida.

Para os fãs ansiosos por mais informações e detalhes sobre o que esperar desta nova aventura no mundo de Harry Potter, a série promete ser uma jornada emocionante e reveladora. Com novo elenco, a produção tem tudo para ser um marco na história de uma das franquias mais amadas da literatura e do cinema.

Confira mais detalhes do que já se sabe sobre a nova produção.

Parceria Estratégica com J.K. Rowling

A nova incursão no universo de Harry Potter é fruto de uma colaboração direta e profunda com J.K. Rowling, assegurando que a visão original da autora e a integridade do mundo mágico sejam mantidas intactas. Durante um encontro significativo em Londres, a Warner Bros. e Rowling discutiram a direção e o espírito da série, com a autora desempenhando um papel central no desenvolvimento criativo do projeto. Essa parceria não apenas reforça o compromisso com a autenticidade da saga, mas também destaca a influência contínua de Rowling no moldar das novas histórias que serão exploradas.

Além de sua contribuição criativa, a presença de J.K. Rowling no projeto traz à tona discussões sobre as controvérsias recentes envolvendo a autora, especialmente suas declarações sobre questões de gênero que geraram debates acalorados nas redes sociais e na imprensa. A Warner Bros. tem navegado por essas águas turbulentas com cautela, enfatizando que, embora a série busque preservar a magia e os valores fundamentais do mundo de Harry Potter, também está atenta ao contexto social e cultural atual. A colaboração com Rowling, portanto, equilibra a fidelidade ao material original com a sensibilidade às dinâmicas contemporâneas, procurando honrar o legado de Harry Potter enquanto se engaja de maneira responsável com o público diversificado e global da franquia.

Estrutura da Série

A narrativa da próxima série de Harry Potter quebra paradigmas ao se afastar da ideia inicial de adaptar cada livro da série original em uma temporada distinta. Este projeto ambicioso, com duração prevista de uma década e lançamento em 2026 na Max, visa proporcionar uma experiência de imersão total no universo concebido por J.K. Rowling. Tal estratégia não apenas assegura lealdade aos livros, mas também abre caminho para explorar tramas, personagens e aventuras, enriquecendo o vasto universo de Harry Potter.

Diferentemente do que se poderia esperar, a série fará uma clara distinção ao não incorporar elementos de Animais Fantásticos, focando exclusivamente nas riquezas narrativas dos sete volumes originais. Esta escolha reflete o intuito de revisitar as origens que consagraram Harry Potter, dedicando-se a capturar a magia e os detalhes que encantaram leitores e espectadores ao redor do mundo. Comprometida com uma adaptação autêntica, a série promete aprofundar-se em cada livro, trazendo à tela os aspectos mais queridos pelos fãs, além de oferecer novas interpretações de eventos e personagens familiares.

Ao prometer um mergulho profundo no mundo mágico, a série abre espaço para ampliar narrativas, desenvolver com maior profundidade personagens que antes ficaram em segundo plano e introduzir novas aventuras no universo já conhecido. Isso representa uma oportunidade única de explorar a fundo a vida em Hogwarts, desvendar as complexidades do mundo bruxo e mergulhar na magia que define a saga Harry Potter, oferecendo aos fãs uma experiência renovada e ainda mais envolvente.

Força criativa

Outro destaque é a formação da equipe criativa composta por profissionais com experiências variadas no entretenimento. Entre os integrantes está Francesca Gardiner, conhecida por seu trabalho em Succession. Junto a Gardiner, a série conta com a colaboração de Martha Hillier, que contribuiu para O Último Reino, oferecendo experiência em adaptações literárias; Kathleen Jordan, criadora de Caçadoras de Recompensas, que insere um toque de humor e drama; Tom Moran, por seu envolvimento em A Hora do Diabo, trazendo elementos de suspense e mistério; e Michael Lesslie, conhecido por Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes.

Definição do elenco

Atualmente em etapa de preparação, a série planeja apresentar um elenco renovado, selecionando atores para encarnar os amados personagens de Harry Potter para um público contemporâneo.

O processo de escolha dos atores está focado em identificar talentos emergentes e estabelecidos que possam trazer uma nova dimensão aos papéis clássicos, ao mesmo tempo em que preservam as características fundamentais que conquistaram os corações dos fãs ao redor do mundo.

Segundo informações da People, não é esperado que o elenco original da saga cinematográfica faça participações especiais.

Onde assistir

A série será disponibilizada exclusivamente na Max, a plataforma de streaming que evoluiu a partir da HBO Max. Confira mais informações sobre assinaturas e planos disponíveis. /Com informações do Deadline.