HBO Max vira Max no Brasil; entenda o que muda e saiba quanto custa assinar

A partir desta terça-feira, 27, a plataforma de streaming HBO Max finalmente passará por sua anunciada – e aguardada – reformulação. No Brasil e nos demais países da América Latina, o streaming será renomeado simplesmente como Max, uma mudança que já foi implementada em outros mercados internacionais, como Estados Unidos e alguns lugares da Europa.

PUBLICIDADE O novo nome vem na esteira de uma transformação da WarnerMedia (dona dos canais CNN, HBO, TNT e do estúdio de cinema Warner Bros.), adquirida pela gigante Discovery em 2022. Meses após o fim da fusão, em 2023, surgiram os primeiros rumores de que os executivos estariam insatisfeitos com o nome da plataforma. Segundo reportou a Bloomberg na época, a sigla “HBO” estava afastando potenciais assinantes.

Logo do Max, antigo HBO Max que chega ao Brasil nesta quinta-feira, 27 de fevereiro Foto: Reprodução/Max

Já no início do ano deste ano, Patrizio Spagnoletto, diretor de marketing da plataforma, disse ao WSJ que a mudança de nome foi feita para atender a um público mais amplo. “A decisão de rebranding acabou sendo bem mais simples. Devemos manter o nome HBO ou matamos o nome HBO? Você não pode ter HBO no nome e, em seguida, incluir essa biblioteca variada e esperar que os consumidores reconheçam a marca da mesma forma”, explicou.

Mas o que muda com a chegada do Max no Brasil? O Estadão compilou abaixo as principais novidades do streaming. Confira:

Quais são os conteúdos que poderei encontrar no Max?

O Max surgiu impulsionado pela ideia de integrar a vasta biblioteca de conteúdos da WarnerMedia com a da Discovery. Dessa forma, a plataforma irá oferecer produções de todos os canais e marcas correspondentes às empresas: HBO, Warner Bros, DC, Cartoon Network, Adult Swim e Discovery.

Roger Lloyd Pack em 'Harry Potter'. Foto: Warner Bros. Pictures/Divulgação

Isso significa que os assinantes terão acesso a uma ampla gama de conteúdos, incluindo animações, filmes e séries renomadas como Friends, The Big Bang Theory, Família Soprano, Sex and the City, Game of Thrones, Succession, Esquadrão Suicida, as franquias Harry Potter, O Senhor dos Anéis, Batman, entre outros. Além disso, poderão desfrutar de reality shows e documentários do Discovery, como Irmãos à Obra, Quilos Mortais, 90 Dias Para Casa, Largados e Pelados e mais.

Outras atrações disponíveis incluirão os jogos da Liga dos Campeões e do Campeonato Paulista, e premiações como o Oscar e o Globo de Ouro.

Também estão programados lançamentos de produções originais, como a série baseada no filme Cidade de Deus, as novelas Beleza Fatal e Dona Beja, e um documentário sobre Roberto Bolaños, criador de Chaves e Chapolin, intitulado Sem Querer Querendo.

Visualmente, o que muda no Max?

O nome não foi a única coisa que mudou na identidade visual da plataforma. O Max apresenta um novo logotipo e uma paleta de cores predominantemente azul, em contraste com o roxo associado à HBO Max.

Já na interface da plataforma, usuários encontrarão um menu com as opções “Filmes”, “Séries”, “Crianças e Família” e “HBO” em destaque. Também será possível criar até cinco perfis diferentes para controle parental, com conteúdos selecionados de acordo com faixas etárias, como criança, adolescente e afins.

Atuais assinantes do HBO Max terão acesso ao Max?

Segundo a Warner, no dia do lançamento do Max, os antigos assinantes da HBO Max terão acesso à nova plataforma, mantendo as mesmas funcionalidades do plano atual.

Jon Snow (Kit Harington) e Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) em 'Game of Thrones' Foto: HBO

O valor que os assinantes estão atualmente pagando pelo serviço anterior será preservado por um período determinado – e ainda não divulgado à imprensa –, assim como o desconto vitalício de 50% oferecido na oferta inicial quando a plataforma foi lançada no Brasil, em 2022.

No entanto, para continuar usufruindo do desconto, os assinantes precisarão cumprir os termos e condições estabelecidos anteriormente.

O preço do Max será igual ao do HBO Max?

Os assinantes também podem esperar uma alteração nos preços dos planos de assinatura. Atualmente, o HBO Max oferece três tipos distintos de assinatura: mensal (por R$ 34,90), trimestral (R$ 74,90) e anual (R$ 239,90). Todos proporcionam acesso ao streaming em até três telas simultâneas e disponibilizam conteúdos em qualidade 4K.