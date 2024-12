Park Min-jae: Quem foi o ator sul-coreano que morreu na China

A morte do ator sul-coreano Park Min-jae, confirmada nesta segunda-feira, 2, chocou os fãs dos dramas coreanos, gênero do qual Min-jae era um expoente.

PUBLICIDADE De acordo com informações da mídia coreana, o artista sofreu uma parada cardíaca e morreu na China. O funeral será realizado nesta quarta-feira, 4, no Seoul National University Hospital, na Coreia do Sul. O irmão mais novo de Park Min-jae despediu-se de forma emocionante nas redes sociais. “Meu amado irmão foi descansar. Espero que o máximo de pessoas possível possa se lembrar do meu irmão. Por favor, entendam que não posso contatar todos individualmente”, escreveu.

Park Min-jae era conhecido por papéis em k-dramas Foto: Reprodução/Instagram

Embora não fosse tão famoso mundialmente, Min-jae ficou conhecido por participações nos chamados k-dramas, como As Três Irmãs (adaptação do livro Mulherzinhas), Lendário, Bora!, Deborah, A Guerra dos Khitan de Goryeo e Just Finger.

Dentre os trabalhos mais recentes do ator, destacam-se as séries My Damn Business, de temática LGBT, e If You Just Snap Your Fingers. Ele completou 32 anos no dia 25 de junho e era seguido por cerca de 2 mil fãs no Instagram.