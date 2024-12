Round 6: SP terá jogo real da série da Netflix com prêmio de R$ 1 milhão; saiba como participar

Os fãs da série Round 6 podem se preparar. A Netflix fará uma uma versão ‘real’ do jogo na cidade de São Paulo em comemoração à segunda temporada da série, que estreia em 26 de dezembro. Chamado de Round 6K, o evento vai ocorrer no dia 14 no Parque Villa-Lobos, na zona oeste, e vai dar a 2 mil participantes, que serão classificados na etapa online da competição, a oportunidade de disputar o prêmio de R$ 1 milhão em certificado de ouro.

Cena da série 'Round 6' Foto: Netflix/Divulgação

Como será o desafio?

O desafio terá algumas das provas emblemáticas da série, como Batatinha Frita 1, 2, 3 trazendo tecnologia inovadora com sensores de movimento para eliminar quem se mexer sob o olhar da bonequinha Young Hee, e o Cabo de Guerra. Além disso, os competidores precisarão encarar uma corrida de 6 quilômetros e, por fim, passar por um labirinto que revelará o grande vencedor. A cada etapa da competição, o número de participantes em busca do prêmio de R$1 milhão diminui.

Labirinto inspirado em cenário da série também será uma das provas da 'Round 6K' Foto: Divulgação/Netflix

Como serão as inscrições?

As inscrições para a Round 6K serão realizadas exclusivamente online: a partir desta quinta-feira, 5, até sábado, os fãs poderão se registrar de forma gratuita no site Round 6K. O jogo começará ali mesmo, com uma etapa online, que é um quiz sobre a primeira temporada de Round 6. Apenas as 2 mil pessoas mais bem classificadas no ranking serão convocadas para participar da próxima fase, que será presencial.