‘Treta’: Netflix divulga elenco da segunda temporada, com atores badalados do cinema

Já Charles Melton, que ganhou fama na série adolescente Riverdale, ganhou maior visibilidade no ano passado com o filme Segredos de Um Escândalo. Cailee Spaeny, outro nome que começou a despontar em Hollywood há pouco, participou de Alien: Romulus, Guerra Civil (filme com Wagner Moura) e Priscilla, no qual foi protagonista.

“Um jovem casal testemunha uma briga alarmante entre seu chefe e sua esposa, desencadeando um jogo de xadrez de favores e coerção, no mundo elitista de um clube de campo e seu dono bilionário coreano”, diz a sinopse da segunda temporada de Treta.