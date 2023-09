Sylvester Stallone: quando estreia e o que esperar de ‘Sly’, documentário sobre o ator na Netflix

Um esperado documentário sobre Sylvester Stallone estreia em novembro na Netflix. O filme, intitulado Sly, aborda a história da vida de Stallone, hoje com 76 anos, em comparação com os muitos papéis que interpretou em sua carreira.

Sly mostrará as difíceis origens de Stallone em Nova York, que, jovem, já escrevia roteiros de filmes. Stallone foi catapultado à fama com o papel de Rocky Balboa, personagem que criou e lutou para interpretar. Ele seguiu tendo destaque internacional com filmes como Rambo, Os Mercenários e a franquia Creed, que rendeu ao ator uma indicação ao Oscar em 2016.

O filme estreará no Festival Internacional de Filmes de Toronto (TIFF), no próximo dia 16, e estará disponível para streaming no dia 3 de novembro. Sly é dirigido por Thom Zimny, documentarista que assinou filmes sobre Bruce Springsteen, bem como clipes de Bob Dylan.