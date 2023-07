Zé Celso ‘estava consciente, foi sedado e intubado, tranquilo e sem dor’, relata amiga médica

Quando chegou ao Hospital das Clínicas, em São Paulo, após o incêndio em sua casa, José Celso Martinez Corrêa, 86, “estava consciente, foi sedado e intubado, tranquilo e sem dor.” O relato é de Luciana Domschke, médica, atriz e amiga do diretor teatral.

Luciana falou ao Estadão na noite desta terça-feira, 4, em frente ao hospital, onde acompanha, ao lado de outros amigos, a internação e Zé Celso. Ela é médica, mas não faz parte da equipe que está tratando do dramaturgo.

Quando Zé Celso chegou ao hospital fizeram curativos em “uma área relativamente extensa” e, no fim da tarde, ele foi transferido para a UTI, relata Luciana.

“Aconteceu uma fatalidade e ele está queimado. Paciente queimado é sempre grave. Venceu a primeira etapa que foi sair do apartamento com vida, foi atendido pelo Samu e foi intubado por protocolo”, ela disse.

Ele está em estado grave, mas, até agora, se mantém estável, afirmou Luciana. “É uma luta grande, vai enfrentar obstáculos. Ele tem chances. Esse é o espírito. A stuação é grave, mas está cheio de reserva vital pra vencer os obstáculos”, disse a amiga. “A gente quer que as pessoas tenham confiança de que ele vai ficar bom”, disse.

O incêndio

Zé Ceso foi internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após um incêndio atingir o seu apartamento na madrugada desta terça-feira, 4. O estado de saúde do diretor é grave e ele está intubado.

O marido do dramaturgo, Marcelo Drummond, e outras duas vítimas foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região de Vila Mariana.

Dramaturgo Zé Celso sofreu queimaduras de 2º grau no corpo. Ele está internado em estado grave no Hospital das Clínicas Foto: Christina Rufatto

Segundo o Corpo de Bombeiros, Zé Celso sofreu queimaduras de segundo grau na região do rosto, braços, mãos e pernas. A assessoria do Teatro Oficina, companhia dirigida por Zé Celso, afirmou ao Estadão que a origem do incêndio pode ter sido o aquecedor da casa do diretor.

O seu marido, Marcelo Drummond, e outras duas vítimas que também moram no apartamento -Ricardo Bittencourt e Vitor Rosa - foram encaminhados à UPA da região de Vila Mariana. Ricardo e Vitor fazem parte da companhia de Zé Celso. Todos inalaram muita fumaça e seguem em observação.

Em nota nas redes sociais, a companhia afirmou que o cachorro do casal, Nagô, está sendo tratado em uma clínica veterinária.

“Após incêndio em seu apartamento na madrugada de hoje (4/7), Zé Celso foi hospitalizado. Aguardamos boletins médicos oficiais, desejando que a imprensa respeite o momento sem maiores especulações”, diz o comunicado.

“Os outros 3 moradores da casa, entre eles Marcelo Drummond, estão em observação pela inalação de fumaça. O cachorro nagô também está em uma clínica veterinária em observação. Importante agora é formarmos um grande cordão de axé, reza, proteção y cura.”