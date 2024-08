Fernanda Montenegro no Ibirapuera: Entenda como será a ‘leitura imersiva’ de Simone de Beauvoir

Quando Fernanda Montenegro anunciou que faria uma leitura dramática de Simone de Beauvoir no Sesc 14 Bis, a corrida por um ingresso foi tanta que em três horas as 20 sessões estavam esgotadas. Foram mais de 130 mil acessos simultâneos ao site da instituição e filas quilométricas nas unidades na tentativa de garantir ao menos um dos 10 mil ingressos disponíveis. Muitos fãs não deram sorte.

Quem foi viu um espetáculo emocionante comandado por uma das maiores atrizes da história da teledramaturgia brasileira. Quem não foi terá uma nova chance agora. Fernanda Montenegro vai ler Simone de Beauvoir no Parque do Ibirapuera no dia 18 de agosto, com ingresso gratuito. Vai ser uma apresentação ainda mais grandiosa: para quase 16 mil pessoas - 792 dentro do Auditório do Ibirapuera, que vão ver a atriz ao vivo, e outras 15 mil pessoas na área externa, que vão assistir à transmissão em alta definição na parede do prédio.

Fernanda Montenegro fará leitura dramática gratuita de Simone de Beauvoir no Auditório do Parque Ibirapuera. Foto: Eduardo Nicolau/Estadão

Para dar conta do espetáculo intimista – que tem a artista munida apenas de óculos, uma mesa, uma cadeira, trilha sonora e iluminação –, o cuidado com a estrutura da transmissão teve de ser rígido. Dos dois lados. Segundo a organização, Fernanda Montenegro está ensaiando uma adaptação da peça por conta da magnitude do evento. Mas, afinal, por que a atriz não fará a apresentação ao ar livre para as 15 mil pessoas? E como será a estrutura da sessão? Haverá opções de alimentação para quem for assistir? O Estadão conversou com Eduardo Tracanella, CMO do Itaú, responsável pela organização do evento, para responder às principais dúvidas sobre Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir no Ibirapuera. Confira abaixo.

Por que uma apresentação gratuita de Fernanda Montenegro no Ibirapuera?

Segundo Eduardo Tracanella, a apresentação gratuita foi motivada, principalmente, pelo sucesso das sessões no Sesc 14 Bis. O convite veio pela relação que Fernanda possui com o banco – ela já foi peça de diversas campanhas publicitárias. A ideia de fazer um evento do porte é celebrar 100 anos da instituição, 80 anos de carreira da artista e 95 anos de idade de Fernanda Montenegro, completados em outubro deste ano. Tracanella conta que a atriz recebeu a proposta de fazer uma apresentação gratuita “com entusiasmo”. “Ela reconheceu a importância de compartilhar a obra de Simone de Beauvoir de maneira ampla e acessível”, diz.

O auditório precisou ser adaptado para o espetáculo?

Conforme Tracanella, a estrutura do Auditório do Ibirapuera já tem o espaço necessário para receber o espetáculo. A leitura dramática é intimista: Fernanda praticamente não se movimenta e conta com figurino, iluminação e trilha sonora minimalistas.

O maior desafio, porém, foi trazer essa intimidade para as 15 mil pessoas que assistirão à transmissão na parte externa. Segundo a organização, a projeção será “imersiva”, com alta definição e utilizará a própria parede do auditório como tela. Serão mais de mil metros quadrados projetados, com som e imagem de alta definição voltada para o gramado. Haverá tradução para libras e uma área PCD.

A área do gramado será fechada para maior controle do público. Durante a distribuição dos ingressos (veja abaixo como será), haverá uma categoria com entradas para o gramado e outra para o interior do auditório. A estrutura da área externa começará a ser montada na sexta que antecede o espetáculo, no dia 16.

O auditório já recebeu outros eventos do porte?

Tracanella explica que a estrutura é semelhante a de eventos anteriores, incluindo shows e apresentações que já utilizaram o gramado para projeções externas. A inauguração do Auditório do Ibirapuera ocorreu em 2005 com um show do músico Marcelo Bratke.

Desde então, o espaço já recebeu diversos shows, festivais, peças de teatro e espetáculos de dança. Segundo a administração do Parque Ibirapuera, as transmissões, ali, foram motivadas pela pandemia da covid-19. Uma temporada inteira do programa Saia Justa, do GNT, foi transmitida do palco em 2021. Na época, a atração era apresentada por Astrid Fontenelle, Mônica Martelli, Pitty e Gaby Amarantos.

O palco do Auditório também conta com uma porta de 20 metros ao fundo que pode ser aberta para que grandes shows ocorram no gramado. Isso não vai acontecer agora, mas em 2015, por exemplo, Milton Nascimento fez uma apresentação gratuita no local com a participação de Lô Borges. Em 2021, Caetano Veloso fez um show aberto para 15 mil pessoas utilizando a estrutura. Em junho deste ano, nomes como Djavan e Alcione também se apresentaram do palco para o gramado durante o Festival Turá.

Show gratuito do cantor Milton Nascimento na plateia externa do Auditório do Parque Ibirapuera. Foto: Rafael Arbex/Estadão

O monólogo será igual ao do Sesc?

Fernanda Montenegro vai ler o mesmo texto que leu nas sessões do Sesc e, antes, no Rio de Janeiro: A Cerimônia do Adeus, de 1981. Trechos de outros textos de Beauvoir se mesclam com a obra, que aborda a relação da pensadora com Jean-Paul Sartre nos últimos anos de vida do filósofo. Saiba como é A Cerimônia do Adeus aqui. Por conta da transmissão na área externa, porém, Fernanda teve de adaptar a apresentação. Tracanella conta que a atriz já ensaia uma leitura dramática que possa acontecer em dois espaços simultaneamente, mas não antecipou outros detalhes.

Por que não fazer a leitura ao ar livre?

Tracanella explica que o espetáculo não será ao ar livre nem a porta ao fundo do palco será aberta durante toda a sessão por causa da natureza da peça: uma leitura. Como já explicado, Fernanda praticamente não se movimenta no palco.

“Para que as pessoas consigam ter o acesso a toda essa experiência, o melhor formato é garantir uma imagem maior da artista. Por isso, a transmissão em alta definição na própria parede do auditório”, explica o responsável pelo marketing do Itaú.

Fernanda Montenegro fará um agradecimento para os 15 mil presentes no gramado do Auditório do Ibirapuera. Foto: Eduardo Nicolau/Estadão

Mas vai dar para ver Fernanda Montenegro ao vivo?

Quem conseguir ingressos apenas para o gramado, porém, não ficará sem ver a atriz em carne e osso. Ao final do espetáculo, a porta ao fundo do palco se abrirá e Fernanda fará um agradecimento para os presentes. Para proporcionar esse momento, segundo Tracanella, a organização teve de ter um cuidado especial para pensar luz, som e posicionamento de câmera.

Haverá opções de alimentação? E distribuição de água?

Conforme a organização, haverá vendedores ambulantes já registrados pelo Parque Ibirapuera no espaço reservado do gramado. Será permitida a entrada com garrafas ou copos de material flexível (exceto vidro, metal ou materiais perigosos) com água. Também haverá um ponto de hidratação.

Como será a distribuição de ingressos?

A retirada de ingressos para Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir ocorre a partir da próxima segunda, 12, às 18h. Serão permitidos até dois ingressos por CPF, nas categorias para o gramado ou para o auditório. A distribuição ocorre na plataforma Sympla.

