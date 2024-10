Filho de Regiane Alves e neto de Regina Duarte, João Gabriel faz sua estreia no teatro; veja vídeo

João Gabriel, filho mais velho de Regiane Alves, fez sua estreia no teatro infantil aos 10 anos de idade. Nesta quarta-feira, 24, a atriz compartilhou momentos da peça em suas redes sociais e não escondeu o orgulho do artista.

Regiane Alves e Regina Duarte ao lado de João Gabriel. Foto: @regianealves via Instagram

“Ontem foi a estreia do meu filho João Gabriel no teatro fazendo o leão do Mágico de Oz e o príncipe da Feiurinha. É muita emoção ver seu filho ali em cima do palco, mais ainda ver o trabalho brilhante da minha amiga Marina Elias. Vocês foram brilhantes! Obrigada gigante e viva o poder da arte”, diz a legenda da publicação.