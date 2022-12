Musical ‘A Christmas Carol’, estrelado por Miguel Falabella, valoriza a representatividade

Uma tradição natalina que vem ocupando o calendário paulistano é a encenação do clássico A Christmas Carol, musical inspirado na história clássica de Charles Dickens (1812-1870) e que estreia sábado, 10, no Teatro Santander. A direção é de Fernanda Chamma e adaptação de texto de Daniela Cury, a mesma dupla que comandou a bem-sucedida montagem realizada em 2019.

“As músicas agora foram todas traduzidas”, diz Fernanda. “É uma história que abre nossos olhos para as diferenças da sociedade.” De fato, publicada pelo autor inglês em 1843, a história valoriza a representatividade. O segredo está na essência de seu enredo baseado no poder de superação que modifica as pessoas, especialmente as más.

Miguel Falabella no espetáculo 'A Christmas Carol', com texto de Daniela Cury baseado em Charles Dickens

Ambientada em Londres, em um dezembro gelado da Inglaterra vitoriana, a narrativa acompanha o rabugento Ebenezer Scrooge, um avarento homem de negócios que não demonstra bons sentimentos ou compaixão por ninguém, daí ser solitário.

Na véspera de Natal, Scrooge é visitado pelo fantasma de Jacob Marley, seu sócio que morreu há sete anos. Acorrentado e condenado a vagar pela eternidade, Marley revela ao avarento que um destino semelhante o espera caso não mude de comportamento. Para convencê-lo, três espíritos o assediam: do Natal Passado, do Natal Presente e do Natal Futuro. Juntos, conduzem Scrooge por uma fascinante e também ameaçadora viagem pelo tempo.

Dois atores se revezam no papel do avarento Scrooge: Arizio Magalhães, que já o viveu em 2019, e Miguel Falabella - são mais de 80 pessoas no elenco. A montagem traz projeções de última geração, que recriam em detalhes a Londres de 1843.

A Christmas Carol

Teatro Santander. Complexo JK Iguatemi - Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041. 6ª, 19h. Sáb. e dom., 18h. R$ 100/R$ 180. Dias 10, 11, 16, 17 e 18 de dezembro.