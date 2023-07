Zé Celso: Diretor responde com sucesso a tratamento no Hospital das Clínicas, diz médica e amiga

O Teatro Oficina, companhia dirigida por José Celso Martinez Corrêa, 86, divulgou nesta quarta-feira, 5, atualizações sobre o estado de saúde do dramaturgo. Segundo a médica e amiga do diretor, a atriz Luciana Domschke, Zé Celso responde com sucesso ao tratamento feito no Hospital das Clínicas, onde está internado.

Ele teve 53% do corpo queimado, incluindo rosto, mãos e pernas. A situação ainda é grave, mas o dramaturgo está estável. “Às vezes, algumas coisas se agravam para melhorar outras. E é nesse equilíbrio que o Zé está conseguindo estabilidade. Ele permanece vivo e estável”, comentou a médica.

Zé Celso responde bem a tratamento no Hospital das Clínicas, segundo boletim médico. Foto: Denise Andrade/Estadão

Luciana informou que o marido do diretor, Marcelo Drummond, e os atores Victor Rosa e Ricardo Bittencourt estão bem e em observação no Hospital São Paulo por inalação de fumaça. Marcelo e Victor testaram positivo para covid-19, mas estão “praticamente assintomáticos”. Em breve, eles terão alta.

O dramaturgo também realizou um teste para a covid-19, mas o resultado ainda não está disponível. Luciana disse que a espera é de que a recuperação seja lenta. “A recuperação se prolonga por um tempo pelo qual a gente vai ter que caminhar com paciência, coragem e muito amor”, comentou.





Situação das vítimas

Luciana Domschke, que acompanha a situação do diretor, falou ao Estadão na noite desta terça-feira, 4, em frente ao hospital.

Quando o diretor chegou ao hospital fizeram curativos em “uma área relativamente extensa” e, no fim da tarde, ele foi transferido para a UTI, relata.

“Aconteceu uma fatalidade e ele está queimado. Paciente queimado é sempre grave. Venceu a primeira etapa que foi sair do apartamento com vida, foi atendido pelo Samu e foi intubado por protocolo”, ela disse.

“Ele está em estado grave, mas, até agora, se mantém estável”, afirmou Luciana. “É uma luta grande, vai enfrentar obstáculos. Ele tem chances. Esse é o espírito. A situação é grave, mas está cheio de reserva vital para vencer os obstáculos”, disse a amiga. “A gente quer que as pessoas tenham confiança de que ele vai ficar bom”, disse.

A assessoria do Teatro Oficina afirmou ainda que a origem do incêndio pode ter sido o aquecedor da casa do diretor.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou ao Estadão que as causas do incêndio seguem sendo apurados pelo 36° Distrito Policial de Vila Mariana. “A autoridade policial realizou a oitiva de dois funcionários do prédio e aguarda os resultados dos exames periciais, que estão em elaboração pelo Instituto de Criminalística (IC), para análise e conclusão do caso”, cita a nota.

Mais tarde, em um vídeo postado nas redes sociais da companhia teatral, Luciana disse que o dramaturgo teve 53% da superfície corporal queimada no incêndio.

O post também dizia também que Marcelo Drummond, Victor Rosa e Ricardo Bittencourt, que estavam no apartamento, estão estáveis, cuidados e em observação pela inalação de fumaça, e que Nagô, o cachorro do diretor, já tinha tido alta e estava sendo cuidado pelas irmãs do diretor.