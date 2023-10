A jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa do reality show A Fazenda 15 nesta quinta-feira, 19. Ela havia se envolvido em uma briga com Jenny Miranda. O anúncio foi transmitido aos participantes do programa por um comunicado.

“Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa”, iniciou a nota. Na sequência, foi informado que Rachel está fora do jogo e pedido que os demais peões arrumem as malas da jornalista.

Rachel Sheherazade é expulsa de 'A Fazenda 15'. Foto: @rachelsherazade via Instagram

Ainda segundo o comunicado, a cena que levou a direção a tomar a decisão será transmitida no programa desta quinta. A Roça, que tinha André, Kally e Nadja na berlinda, foi cancelada esta semana.

Assista ao momento em que o anúncio foi dado aos participantes:

O que Rachel Sheherazade fez?

Jenny Miranda e Rachel Sheherazade protagonizaram uma sequência de desentendimentos na manhã desta quinta-feira, 19. A discussão começou após Jenny, a fazendeira da semana, encarregar Rachel de cuidar das ovelhas da sede.

A jornalista, porém, se negou a fazer o trabalho e as duas começaram a trocar xingamentos. “Vou fazer da sua vida um inferno”, declarou Jenny. Rachel chamou a colega de “baixa, mal-educada e desrespeitosa”.

Ao final, ninguém ficou encarregado de cuidar das ovelhas e os participantes enfrentaram uma punição de 48h sem gás. Mais tarde, em conversa com André e Lucas, a jornalista afirmou que a influenciadora já teria “atacado duas pessoas e acusado uma terceira de agressão”.

“Ela vem para cima mesmo”, comentou ela na ocasião. A cena da agressão, porém, não foi transmitida.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais