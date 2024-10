A Porta da Esperança vai voltar? Em vídeo, Patricia Abravanel dá pistas sobre retorno do quadro

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Patrícia Abravanel gerou burburinho ao mostrar uma chave e uma porta que, supostamente, seria o retorno do quadro Porta da Esperança, que fez muito sucesso entre o final dos anos 1980 e início dos 1990.

A apresentadora, que está no lugar do pai, Silvio Santos, morto em agosto deste ano, desde 2022. No vídeo, Patrícia mostra uma chave e questiona qual porta ela abre. “Tenho uma surpresa para vocês! Vocês reconhecem isso? Isso é uma chave. Agora essa chave abre que porta?”, fala. Em seguida, a câmera se vira para o clássico portal do quadro, que está fechado.

Patricia Abravanel no primeiro 'Programa Silvio Santos' após a morte do apresentador. Foto: Reprodução de 'Programa Silvio Santos' (2024)/SBT

PUBLICIDADE A emissora, por meio de sua assessoria, não confirmou o retorno da Porta da Esperança para a televisão e disse que o mistério será revelado apenas na próxima semana. A Porta da Esperança era um quadro que ajudava pessoas a realizar sonhos que variavam desde ganhar itens domésticos a conhecer uma celebridade. Os participantes mandavam cartas para o programa, iam no palco contar suas histórias e o que queriam que estivesse atrás da famosa porta. O apresentador, então, decidia em que momento o que estava atrás dela seria revelado, às vezes não tinha nada.

Ao longo de sua presença no programa, alguns antigos quadros do SBT já foram resgatados, como Show do Milhão, Show de Calouros e Namoro na TV. Além de assistir às versões inéditas na televisão, a plataforma de streaming criada pela emissora, o +SBT, oferece a chance de rever os programas antigos da grade da emissora.