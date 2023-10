No SBT, Portiolli agradece homenagem feita por Huck no ‘Domingão’: ‘Muito bacana’

No Domingo Legal, Celso Portiolli fez um agradecimento público a Luciano Huck e à produção do Domingão com Huck, da Globo, neste domingo, 15. A menção foi feita por conta do programa concorrente na última semana, que trouxe João Augusto, filho de Gugu, com referências ao programa do SBT.

Celso Portiolli no 'Domingo Legal' de 15 de outubro de 2023 Foto: Reprodução de 'Domingo Legal' (2023)/SBT

“Mandar um abraço para o Luciano Huck e também para o Domingão. A homenagem que vocês fizeram para o Domingo Legal, aquele quadro muito bacana com o João Silva e o João Augusto, filho do Gugu, foi muito bacana, muito, muito legal, parabéns. Beijão carinhoso para vocês”, afirmou durante a atração.

