O incêndio no Edifício Joelma é uma das expressivas tragédias de São Paulo e um dos incêndios residenciais mais marcantes do Brasil completa 50 anos nesta quinta-feira, 1º de fevereiro. Aquela manhã garoenta de sexta-feira, em 1974, deixou 187 mortos e mais de 300 feridos.

O prédio fica no cruzamento da avenida Nove de Julho com a Praça da Bandeira e a rua Santo Antônio, no centro de São Paulo. Hoje, faz até parte de um circuito turístico que passa por locais considerados assombrados da capital.

Algumas videorreportagens e documentários em plataformas de streaming contam a história do episódio, com mais ou menos exploração dos mistérios e superstições que cercam a história do incêndio, que transformou as leis de proteção a desastres. Veja algumas destas produções.

Bombeiros tentam resgatar com escadas as pessoas presas no incêndio do edifício Joelma, 01/02/1974. Foto: Acervo/Estadão

‘O Enigma do Edifício Joelma’

PUBLICIDADE Para abrir a lista, na estréia do Linha Direta Mistério, derivado do clássico programa da Globo, trazia no primeiro bloco a reconstituição da tregédia. O episódio foi ao ar no dia 30 de junho de 2005 e mostrou o caso, provocado por uma falha na instalação elétrica, relacionando-o a outras ocorrências dramáticas no mesmo local, como o ‘Crime do Poço’. O episódio está disponível no site do Memória Globo e pode ser assistido aqui.

‘A história real por trás do Edifício Joelma’

Outro canal que volta no tempo para buscar coincidências e correlações entre desastres e crimes foi o History Channel. O programa Inexplicável com Danton Mello dedicou um episódio para falar sobre o caso e volta até à era dos jesuítas no Brasil para falar sobre o tema. Assista na íntegra abaixo.

‘Incêndio no Joelma (1974)’

Bem menos especulativo é o webdocumentário de cinco minutos também disponível no Memória Globo. O material traz depoimentos exclusivosdo repórter cinematográfico Reynaldo Cabrera, que participou da cobertura. Além de imagens do canal da época do acontecimento. Pode ser visto aqui.

Publicidade

‘Edifício Joelma - O Legado das Cinzas’

Produzido como trabalho final de estudantes de Jornalismo da Faculdade Casper Líbero, o documentário Edifício Joelma - O Legado das Cinzas foi feito em 2017 e venceu como melhor projeto de conclusão de curso da instituição naquele ano. Entre os muitos elementos, o filme levanta as normas de segurança da época como insuficientes para conter a tragédia. A legislação mudou rapidamente após o desastre. Além de especialistas em segurança predial, o filme traz entrevistas com sobreviventes do incêndio, pessoas que trabalhavam no prédio na época do lançamento e o o estado atual do edifício. Assista abaixo.

‘Andraus e Joelma: Histórias Que Não Se Apagam’

Disponível no YouTube, este documentário aborda também outra tragédia ocorrida na São Paulo da década de 70, o incêndio no Edifício Andraus. Publicado em 2023, o filme traz relatos de bombeiros, sobreviventes e do jornalista Adriano Dolph, autor do livro Fevereiro em Chamas. Assista abaixo.

‘O prédio amaldiçoado do Brasil’

Outra produção que explora o caráter subrenatural da tragédia e O segredo do Edifício Joelma: o prédio amaldiçoado do Brasil! Será verdade?, do canal no YouTube Nerd Show. O documentário também ouve sobreviventes e especialistas sobre a tragédia.