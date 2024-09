Emmy 2024: Vai ser O ano de ‘Xógum - A Gloriosa Saga do Japão’; veja as principais apostas

'Xógum - A Gloriosa Saga do Japão' já quebrou recorde de vitórias no Emmy 2024 e promete fazer história no domingo, dia 15. A série está disponível no Disney+ Foto: FX/Divulgação

Todo ano, alguns dias antes da entrega das estatuetas do Primetime Emmy Awards 2024, os prêmios considerados “menores” - que incluem categorias técnicas e participações especiais - são anunciados no que é chamado de Creative Arts Emmy. Em 2024, uma das séries mais indicadas e mais bem-sucedidas da temporada quebrou um recorde: Xógum: A Gloriosa Saga do Japão, saiu da cerimônia que ocorreu no último final de semana com 14 vitórias de suas 16 indicações. O recorde foi, então, retirado de John Adams, série da HBO que segurava a posição com seus 13 Emmys recebidos em 2008. O marco já deixa algumas expectativas para a premiação que acontece neste domingo, dia 15.

PUBLICIDADE O ocorrido não foi uma surpresa completa: Xógum chamou muita atenção durante seu período de exibição, entre fevereiro e abril deste ano, e foi um sucesso de boca a boca que chegou a ser chamado de “sucessor de Game of Thrones”. Inicialmente planejada como uma minissérie, Xógum fez tanto estrondo que uma segunda e uma terceira temporadas foram confirmadas, por mais que o primeiro ano já tenha adaptado todo seu material base, o livro de 1975 de James Clavell. Fosse série limitada, o maior concorrente de Xógum nesta temporada de Emmy seria Bebê Rena, o hit da Netflix que atingiu sucesso ao redor do globo em sua estreia em abril. Série biográfica estrelada, escrita e dirigida por Richard Gadd, Bebê Rena tem chances propulsadas mais pelo elemento de novidade do que por sua qualidade: o sucesso inesperado acabou por chamar mais atenção dos que as ótimas novas temporadas de séries antológicas que concorrem na mesma categoria, como o quinto ano de Fargo ou True Detective: Terra Noturna, ambos com alguma chance de vitória este ano. A concorrente da própria Netflix, Ripley, pode acabar surpreendendo também, até porque levou três estatuetas no final de semana passado.

Sucesso inesperado da Netflix, Bebê Rena é provável vencedor de melhor minissérie, mas tem concorrentes fortes na categoria Foto: Netflix/Divulgação

Mas Xógum foi de fato renovada e, na categoria de drama, promete fazer história. Depois de se tornar a segunda série de língua não inglesa indicada na categoria (a primeira foi Round 6, em 2022), Xógum tem chances altas de se tornar a primeira série em idioma não-inglês a de fato levar o maior prêmio da noite. Para isso, no entanto, a competição é ligeiramente acirrada: ele concorre com The Crown, há tempos queridinha da premiação, e que inclusive já tem uma vitória de melhor série por sua quarta temporada. A produção da Netflix sobre a coroa britânica vem também com a força de uma última temporada, o que poderia aumentar suas chances, se o último ano não tivesse tido uma recepção relativamente morna.

As polêmicas vitórias de O Urso

Quando os indicados foram anunciados, em julho, muito foi falado sobre o recorde quebrado por O Urso, série disponível no Disney+ que criou rebuliço, pelo segundo ano seguido, por sua inclusão nas categorias de comédia. Uma série sobre luto, que trata sobre temas como alcoolismo, ansiedade, suicídio e depressão, realmente não se enquadra no gênero da comédia, por mais que tenha seu toque de humor e seja recheado de personagens irreverentes. A polêmica real aqui, é que é provável que o recorde de O Urso tenha sido atingido precisamente por sua colocação entre séries com temáticas consideradas mais leves.

O Urso, com sua polêmica indicação nas categorias de comédia, deve levar grande parte das estatuetas no Emmy 2024 Foto: Chuck Hodes/FX/Divulgação

Este ano, a série sobre o chef e seu restaurante em Chicago superou 30 Rock e se tornou a comédia mais indicada em um ano só, com 23 indicações. A categorização tem sua justificativa técnica e se baseia na tradição do Emmy, onde séries de 30 minutos, historicamente, são comédias. Tradição, vale ressaltar, não significa regra: em 2021, a Academia Televisiva eliminou a determinação de que uma série é considerada comédia por sua duração. Desde então, de acordo com fontes não-nomeadas da indústria, emissoras concorrentes têm pressionado pela mudança na categorização de O Urso. E por mais que ela seja submetida como comédia - e defendida como parte do gênero tanto pela equipe quanto pelo elenco - a Academia poderia se posicionar no debate, como fez em 2015, quando Orange is the New Black, da Netflix, entrou com uma petição para concorrer como comédia apesar de sua duração de uma hora. Na época, Glee e Jane the Virgin fizeram o mesmo, e foram bem-sucedidas, mas a série da Netflix foi considerada drama pela Academia, e teve que aceitar o julgamento. Talvez o rebuliço por dois anos seguidos coloque alguma pressão no Emmy para tomar uma atitude até a próxima temporada de premiação.

Assim, O Urso concorre com a hilária (e curta) Abbott Elementary e a aclamada Hacks, que também pode ser considerada “dramédia”, e mesmo assim tem uma temática muito mais leve. A série protagonizada por Jeremy Allen White poderia encontrar competição também na última temporada de Curb Your Enthusiasm, que recebeu indicações de melhor série dramática por onze de suas doze temporadas. Mas a série de Larry David na HBO é também campeã de derrotas: com 55 indicações até hoje, Curb levou duas estatuetas em sua história.

No fim das contas, o Emmy não deve se distanciar muito do ocorrido no ano passado, quando a premiação concentrou todo seu amor para um número pequeno de produções em vez de espalhar estatuetas para diversas direções. Enquanto as categorias de atuação devem ser dominadas pelas séries vitoriosas, algumas exceções são esperadas, como o provável reconhecimento de Elizabeth Debicki por sua performance de Princesa Diana em The Crown ou das duas protagonistas de Hacks, Jean Smart e Hannah Einbinder.

Horário do Emmy e como assistir

O Emmy terá apresentação de Eugene e Dan Levy e ocorre neste domingo, dia 15, às 21h no horário de Brasília. A premiação será transmitida pela TNT e pelo streaming Max.

Lista completa de indicados ao Emmy 2024

Melhor série de drama

O Problema dos 3 Corpos

Fallout

Sr. & Sra. Smith

Xógum - A Gloriosa Saga do Japão

Slow Horses

The Crown

The Gilded Age

The Morning Show

Melhor atriz em série de drama

Jennifer Aniston - The Morning Show

Carrie Coon - A Idade Dourada

Maya Erskine - Sr. & Sra. Smith

Anna Sawai - Xógum: A Gloriosa Saga do Japão

Imelda Staunton - The Crown

Reese Witherspoon - The Morning Sho Melhor ator em série de drama Idris Elba - Hijack

Donald Glover - Sr. & Sra. Smith

Walton Goggins - Fallout

Gary Oldman - Slow Horses

Hiroyuki Sanada - Xógum: A Gloriosa Saga do Japão

Dominic West - The Crown Melhor atriz coadjuvante em série de drama Christine Baranski - A Idade Dourada

Nicole Beharie - The Morning Show

Elizabeth Debicki - The Crown

Greta Lee - The Morning Show

Lesley Manville - The Crown

Karen Pittman - The Morning Show

Holland Taylor - The Morning Show Melhor ator coadjuvante em série de drama Tadanobu Asano - Xógum: A Gloriosa Saga do Japão

Billy Crudup - The Morning Show

Mark Duplass - The Morning Show

Jon Hamm - The Morning Show

Takehiro Hira - Xógum: A Gloriosa Saga do Japão

Jack Lowden - Slow Horses

Jonathan Pryce - The Crown Melhor roteiro em série de drama Peter Morgan, Meriel Scheibani-Clare - The Crown

Geneva Robertson-Dworet, Graham Wagner - Fallout

Francesca Sloane, Donald Glover - Sr. & Sra. Smith

Rachel Kondo, Justin Marks - Xógum: A Gloriosa Saga do Japão

Rachel Kondo, Cailin Puente - Xógum: A Gloriosa Saga do Japão

Will Smith - Slow Horses Melhor direção em série de drama Stephen Daldry - The Crown

Mimi Leder - The Morning Show

Hiro Murai - Sr. & Sra. Smith

Frederick E. O. Toye - Xógum: A Gloriosa Saga do Japão

Saul Metzstein - Slow Horses

Salli Richardson Whitfield - Winning Time Melhor série de comédia Abbott Elementary

O Urso

Segura a Onda (Curb Your Enthusiasm)

Hacks

Only Murders in the Building

Palm Royale

Reservation Dogs

What We Do in the Shadows Melhor atriz em série de comédia Quinta Brunson - Abbott Elementary

Ayo Edebiri - O Urso

Selena Gomez - Only Murders in the Building

Maya Rudolph - Loot

Jean Smart - Hacks

Kristen Wiig - Palm Royale Melhor atriz coadjuvante em série de comédia Carol Brunett - Palm Royale

Liza Colón-Zayas - O Urso

Hannah Einbinder - Hacks

Janelle James - Abbott lementary

Sheryl Lee Ralph - Abbott Elementary

Meryl Streep - Only murders in the building Melhor ator coadjuvante em série de comédia Lionel Boyce - O Urso

Paul W. Downs - Hacks

Ebon Moss-Bacharach - O Urso

Paul Rudd - Only murders in the building

Tyler James Williams - Abbott Elementary

Bowen Yang - Saturday Night Live Melhor roteiro em série de comédia Quinta Brunson - Abbott Elementary

Christopher Storer, Joanna Calo - O Urso

Meredith Scardino, Sam Means - Girls5eva

Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky - Hacks

Chris Kelly, Sarah Schneider - The Other Two

Jake Bender, Zach Dunn - What We Do in the Shadows Melhor direção em série de comédia Randall Einhorn - Abbott Elementary

Christopher Storer - O Urso

Ramy Youssef - O Urso

Guy Richie - Magnatas do Crime

Lucia Aniello - Hacks

Mary Lou Belli - The Ms. Pat Show Melhor minissérie ou antologia Bebê Rena

Fargo

Uma Questão de Química

Ripley

True Detective: Night Country Melhor atriz em minissérie ou antologia Jodie Foster - True Detective: Night Country

Brie Larson - Uma Questão de Química

Juno Temple - Fargo

Sofia Vergara - Griselda

Naomi Watts - Feud: Capote vs. the Swans Melhor ator em minissérie ou antologia Matt Bomer - Companheiros de Viagem

Richard Gadd - Bebê Rena

Jon Hamm - Fargo

Tom Hollander - Feud: Capote vs. The Swans

Andrew Scott - Ripley Melhor atriz coadjuvante em minissérie, antologia ou filme para TV Dakota Fanning - Ripley

Lily Gladstone - Debaixo da Ponte: A Verdadeira História do Assassinato de Reena Virk

Jessica Gunning - Bebê Rena

Aja Naomi King - Uma Questão de Química

Diane Lane - Feud: Capote vs. The Swans

Nava Mau - Bebê Rena

Kali Reis - True Detective: Night Country Melhor ator coadjuvante em minissérie, antologia ou filme para TV Jonathan Bailey - Companheiros de Viagem

Robert Downey Jr. - O Simpatizante

Tom Goodman-Hill - Bebê Rena

John Hawkes - True Detective: Night Country

Lamorne Morris - Fargo

Lewis Pullman - Uma Questão de Química

Treat Williams - Feud: Capote vs. The Swans Melhor roteiro em minissérie, antologia ou filme para TV Richard Gadd - Bebê Rena

Charlie Brooker - Black Mirror

Noah Hawley - Fargo

Ron Nyswaner - Companheiros de Viagem

Steven Zaillian - Ripley

Issa López - True Detective: Night Country Melhor direção em minissérie, antologia ou filme para TV Weronika Tofilska - Bebê Rena

Noah Hawley - Fargo

Gus Van Sant - Feud: Capote vs. The Swans

Millicent Shelton - Uma Questão de Química

Steven Zaillian - Ripley

Issa López - True Detective: Night Country Melhor Talk-Show The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

Late Night With Seth Meyers

The Late Show With Stephen Colbert Melhor reality de competição The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

The Traitors

The Voice Programa de talk show The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

Late Night with Seth Meyers

The Late Show

The Late Show With Stephen Colbert Série de variedades roteirizada Last Week Tonight With John Oliver

