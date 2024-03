As esperadas atuações de Adam Sandler como um astronauta que enfrenta a própria sanidade durante o isolamento de uma longa viagem em O Astronauta e de Kate Winslet como uma líder autoritária em O Regime estão entre as estreias da semana. Há ainda lançamentos de filmes e séries para gostos variados em plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Vídeo, Star+, Globoplay e Max. Confira:

O Astronauta (Netflix)

PUBLICIDADE Exibido no Festival de Berlim deste ano, o longa aposta em mais uma atuação dramática de Adam Sandler, conhecido por seus filmes de comédia. Ele interpreta o Comandante Prochazka, um astronauta checo que parte para uma missão de seis meses em que ficará completamente sozinho no espaço sideral. A saudade de sua mulher, Lenka (Carey Mulligan) e o isolamento fazem com que comece a conversar com um ser que lhe deixa confuso: afinal, trata-se de uma criatura espacial ou apenas sua mente buscando uma maneira de driblar o silêncio que lhe cerca? O filme conta com direção de Johan Renck, da aclamada série Chernobyl. Estreia: 1.º de março de 2024.

O Regime (Max)

Uma das séries mais esperadas do ano, O Regime traz Kate Winslet como a chefe de Estado que governa um país europeu (que não existe na vida real) com seu jeito ditatorial. Entre as decisões que toma com firmeza diante de um gabinete com pouca coragem para contradizê-la, ela enfrentará protestos por parte do povo, que se rebela contra seus desmandos.

A produção, que consiste em seis episódios, ainda traz no elenco nomes como Hugh Grant, Matthias Schoenaerts, Andrea Riseborough e Martha Plimpton. Estreia: 3 de março de 2024.

Code 8: Renegados - Parte II (Netflix)

O filme inicial, lançado em 2019 (e também disponível na Netflix) se passa em Lincoln City, onde 4% dos habitantes têm poderes paranormais, apesar de a maioria deles viver em subempregos e passar dificuldades com pobreza, repressão e preconceito. Connor (Robbie Amell) tem poderes elétricos e, vendo sua mãe doente, se envolve com um grupo criminoso para tentar melhorar sua condição de vida.

Já a continuação, lançada na quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024, mostra o protagonista saindo da prisão e se deparando com uma nova liderança política corrupta e que usa máquinas para reprimir as pessoas com poderes especiais. A expectativa é a de que as novas cenas de ação mantenham o ritmo do anterior.

Xógum - A Gloriosa Saga do Japão (Disney+ e Star+)

Ao longo de 10 episódios, a série se passa no Japão de alguns séculos atrás, quando um marinheiro inglês naufraga e acaba sendo inserido num ambiente com diversos conflitos políticos e batalhas épicas, sob risco de uma sangrenta guerra civil. A produção é baseada na obra Shógun, do escritor James Clavell, lançada em 1975 e que já rendeu outra minissérie de sucesso em 1980. Estreia: 27 de fevereiro de 2024.

Napoleão (Apple TV+)

Protagonizado por Joaquin Phoenix, o filme de Ridley Scott sobre o famoso imperador francês fez sua estreia nos cinemas no ano passado, mas chega ao catálogo do streaming em 1.º de março de 2024, após alguns meses disponível apenas para aluguel. Entre os temas abordados, a carreira militar, as batalhas políticas e a vida amorosa de Napoleão.

Clique aqui para ler uma crítica publicada no Estadão sobre o filme, que está indicado ao Oscar nas categorias de melhor direção de arte, melhor figurino e melhores efeitos visuais.