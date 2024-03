O que assistir na Max? Confira os principais títulos no catálogo do novo streaming

O catálogo da Max conta com mais de 37 mil títulos, abrangendo séries, documentários, animações, realities, transmissões ao vivo e jogos de futebol. Foto: Ronstik/Adobe Stock

Após um atraso de mais de um ano em relação a outros mercados, a Max, plataforma de streaming do conglomerado Warner Bros. Discovery, que abrange canais e marcas como HBO, Cartoon Network e Discovery, foi oficialmente lançada no Brasil na última terça-feira, 27.

Com essa mudança, impulsionada pelo desejo de ampliar o alcance do serviço, o streaming se reintroduz ao público como um espaço para entretenimento de todas as idades - especialmente para famílias.

No total, o catálogo conta com mais de 37 mil títulos, abrangendo séries, documentários, animações, realities, transmissões ao vivo e jogos de futebol. Com essa variedade, escolher o próximo título para uma maratona pode se tornar um desafio. Por isso, o Estadão compilou os principais títulos da plataforma. Confira:

Originais HBO

A Max é o lar de algumas das produções mais relevantes e emblemáticas do cenário televisivo, abrigando séries premiadas, sucessos de público e verdadeiros fenômenos oriundos do canal a cabo HBO.

Game of Thrones

Jon Snow (Kit Harington) e Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) em 'Game of Thrones' Foto: HBO

Indiscutivelmente o maior fenômeno cultural da última década, Game of Thrones é uma adaptação de As Crônicas de Gelo e Fogo, série de livros escrita por George R.R. Martin. A produção explora as intrigas entre as famílias do reino de Westeros, que abriga reis, rainhas, cavaleiros e renegados em uma disputa mortal pelo desejado Trono de Ferro. Com 59 vitórias no Emmy Awards, é a série mais premiada da história do “Oscar da televisão”.

Família Soprano

Considerada por muitos como o equivalente a Cidadão Kane na televisão, a obra de David Chase aborda os dilemas do mafioso Tony Soprano, que se depara com conflitos envolvendo outros criminosos, o FBI, questões familiares e desafios relacionados à saúde mental.

Sex and the City

Carrie, Miranda, Samantha e Charlotte são quatro mulheres na faixa dos 30 anos, independentes e solteiras em Nova York. A série de comédia acompanha as peripécias amorosas do quarteto e ainda deu origem a outros dois filmes para as telonas.

Succession

PUBLICIDADE Recém-finalizada pela emissora premium, a dramédia segue a história da família Roy, composta por Logan e seus filhos, dona de um dos maiores conglomerados de comunicação e entretenimento do mundo. Inspirada na Família Murdoch, proprietária da Fox, a série conta com a produção de Will Ferrell e Adam McKay (vencedor do Oscar por A Grande Aposta). Curb Your Enthusiasm Atualmente em exibição de sua 12ª e última temporada, a comédia improvisada mostra uma versão fictícia da vida do comediante e roteirista Larry David, criador de Seinfeld e a inspiração real por trás do personagem George Costanza da série clássica dos anos 1990. Big Little Lies

Elenco de Big Little Lies FOTO: HBO Foto: Estadão

A série adolescente com roupagem adulta acompanha a vida e os problemas de Rue, uma jovem viciada em drogas. Euphoria é produzida e estrelada por Zendaya, atual queridinha de Hollywood.

A Escuta

Criada por David Simon, um ex-repórter policial, a produção acompanha o trabalho de um detetive de homicídios em Baltimore que leva criminosos à justiça por meio de grampo telefônico. É considerada a série mais importante dos anos 2000 por inúmeras publicações especializadas e acadêmicas.

The Last Of Us

Adaptada do game homônimo, Pedro Pascal interpreta Joel, o sobrevivente de um apocalipse zumbi que enfrenta circunstâncias brutais e perigosos monstros. Com sucesso tanto de público quanto de crítica, a produção do segundo ano já está em andamento.

The White Lotus

Cena de 'The White Lotus Sicilia', que estreia dia 30 de outubro na HBO e HBO Max. Foto: HBO

Outra queridinha do público, a sátira sobre riqueza e privilégio segue um excêntrico grupo de hóspedes de um hotel da rede de resorts The White Lotus. A antologia apresenta um elenco e um cenário paradisíaco diferentes a cada temporada. O terceiro ano da série está marcado para estrear em 2025.

Outros títulos de destaque: A Casa do Dragão, A Sete Palmos, Girls, I May Destroy You, The Leftovers, The Comeback, True Detective, Watchmen, Em Terapia, Mare of Easttown e Boardwalk Empire.

Originais Max

O streaming vai além de simplesmente oferecer conteúdos adquiridos. Desde o seu lançamento em 2021, o serviço vem se destacando na indústria por apresentar conteúdos originais com uma identidade própria.

Hacks

Cena da série 'Hacks', com Jean Smart Foto: HBO Max

A trama da série gira em torno de duas comediantes que foram “canceladas” e agora buscam reconquistar seu espaço no mundo do stand up. A produção já foi renovada para a terceira temporada, com o retorno programado para maio deste ano.

Tokyo Vice

Situada na década de 1990, a série narra a jornada de Jake Adelstein, um jornalista americano que se muda para Tóquio em busca da oportunidade de integrar a equipe de um renomado jornal. Sob a tutela de um experiente detetive na unidade de vícios, ele embarca na exploração do sombrio e perigoso universo da yakuza japonesa.

The Sex Lives of College Girls

Comédia criada por Mindy Kaling (The Office), a produção acompanha as desventuras sexuais de quatro colegas de quarto em uma prestigiada faculdade norte-americana.

Outros títulos de destaque: The Staircase, Pretty Little Liars: Original Sin, The Flight Attendant, Made for Love e Station Eleven.

Séries da Warner Bros.

Além de deter os direitos de transmissão de algumas das mais queridas produções da Warner Bros., vale notar que a Max também participou ativamente na produção de especiais, como o de Um Maluco no Pedaço e o de Friends.

Friends

Uma das sitcoms mais adoradas na história da televisão, a série dos anos 1990 deixou uma marca duradoura em uma geração e continua sendo líder em reprises até os dias de hoje, quase duas décadas após o seu encerramento.

Um Maluco no Pedaço

Comédia adorada pelo público brasileiro, principalmente devido às reprises transmitidas pelo SBT, a série segue a vida do jovem Will Smith, um adolescente da Filadélfia. Após se envolver em muitas confusões com pessoas perigosas do bairro, ele é enviado pela mãe para passar uma temporada na casa de seus tios, Philip e Vivian.

The Big Bang Theory

Leonard e Sheldon, melhores amigos e colegas de apartamento, são físicos que têm conhecimento amplo em diversas áreas. No entanto, quando se trata de lidar com situações sociais básicas, especialmente aquelas que envolvem flerte, eles se sentem completamente perdidos. A série, um grande sucesso da década de 2010, teve uma duração de 12 temporadas - todos disponíveis na plataforma.

Gossip Girl

Adaptada da série de livros escrita por Cecily von Ziegesar, esse dramalhão pop segue um grupo de estudantes de uma escola de elite em Manhattan, todos sendo alvo das intrigas de uma blogueira anônima. Em 2021, a série ganhou um reboot pela plataforma que durou duas temporadas.

Plantão Médico

Responsável por catapultar a carreira de George Clooney, o aclamado drama acompanha médicos do pronto-socorro de um hospital em Chicago que lutam para salvar a vida de seus pacientes.

Outros títulos de destaque: Two and a Half Men, Cold Case, The Mentalist, Shameless, Smallville, The Middle, 2 Broke Girls, Supernatural, Pretty Little Liars, The Vampire Diaries, The Nanny, The OC, e Young Sheldon.

Catálogo de filmes clássicos

Os amantes da sétima arte podem encontrar alguns dos principais clássicos do cinema na biblioteca do serviço, com produções que mudaram o meio, venceram Oscars e inspiraram gerações. Vale lembrar que, assim como em outros serviços online, certos títulos podem sair do catálogo de acordo com a validade dos licenciamentos.

...E o Vento Levou

Clássico 'E O Vento Levou' ganha exibição no Cinemark. Foto: Warner Bros

O épico de quase 4 horas acompanha a jornada de amadurecimento de Scarlett O’Hara, uma jovem mimada que precisa lutar para sobreviver e manter a fazenda da família após a explosão da Guerra Civil americana.

Cidadão Kane

Cena do filme Cidadão Kane, de Orson Welles, 1941 Foto: RKO

Eleito muitas vezes como o melhor filme da história, o clássico de Orson Welles conta a história do magnata da imprensa Charles Foster Kane por meio de uma sequência de flashbacks.

O Exorcista - A Versão do Diretor

Uma atriz percebe que sua filha de doze anos está adotando um comportamento extremamente assustador. Desesperada, ela busca a ajuda de um padre que também é psiquiatra, que chega à conclusão de que a garota está possuída pelo demônio. A Max oferece a versão estendida do diretor William Friedkin, que inclui a famigerada cena em que a menina possuída desce as escadas deitada e com a coluna arqueada.

Casablanca

Na época da Segunda Guerra Mundial, um exilado norte-americano encontra refúgio na cidade de Casablanca, no Marrocos. No entanto, sua vida toma um rumo inesperado ao reencontrar uma antiga paixão, agora casada e precisando desesperadamente de ajuda para escapar dos nazistas. Vencedor do Oscar de Melhor Filme no ano de 1944.

Laranja Mecânica

"Laranja Mecânica" (1971) é um dos destaques do Noitão kubrickiano na Caixa Belas Artes, na Consolação

O jovem Alex passa suas noites com uma gangue de amigos briguentos. Após ser preso, no entanto, ele é submetido a uma técnica de modificação de comportamento para garantir sua liberdade.

Intriga Internacional

Um dos grandes títulos de Alfred Hitchcock, o filme explora um caso de falsa identidade que leva um espião estrangeiro a perseguir um homem inocente de Nova York até o Monte Rushmore.

King Kong

Na versão de 1933, a trama segue uma equipe de filmagem que viaja até uma ilha tropical em busca de uma locação exótica, onde eles descobrem um macaco colossal.

Outros títulos de destaque: Cantando na Chuva, Rastros de Ódio, Os Bons Companheiros, Antes do Amanhecer, De Olhos Bem Fechados, O Mágico de Oz, O Iluminado, Um Sonho de Liberdade, Ben-Hur e A Última Sessão de Cinema.

Franquias

Nos últimos anos, a indústria hollywoodiana tem explorado extensivamente o universo das franquias, presenteando o público com derivados e continuações de sagas que apresentam personagens queridos e emblemáticos. Para a sorte dos fãs, a Max exibe com exclusividade algumas das maiores franquias do cinema.

Harry Potter

A saga cinematográfica inspirada na saga de livros escrita por J.K. Rowling está disponível no streaming, composta pelos oito filmes originais, juntamente com o especial comemorativo dos 20 anos de lançamento do primeiro longa, intitulado Harry Potter: De Volta a Hogwarts, lançado em 2021. Além disso, em 2026, a plataforma vai lançar um reboot da franquia no formato de série, com sete temporadas já encomendadas.

O Senhor dos Anéis

A plataforma conta com os três filmes dirigidos por Peter Jackson, incluindo também as versões expandidas. O derivado em formato de série, Os Anéis do Poder, no entanto, é uma exclusividade do catálogo do Prime Video.

Matrix

Keanu Reeves interpreta Thomas Anderson, um jovem programador atormentado por estranhos pesadelos nos quais está constantemente conectado por cabos a um vasto sistema de computadores do futuro. Na Max, usuários podem conferir a trilogia original, composta por Matrix, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, lançada entre 1999 e 2003, bem como a continuação de 2021, intitulada Matrix Resurrections.

DC

O Universo Cinematográfico da sigla de histórias em quadrinho DC, que inclui títulos como Coringa, Shazam, Aquaman, The Flash, Harley Quinn e Mulher-Maravilha, está disponível na íntegra na plataforma.

Outros títulos de destaque: trilogia Se Beber, Não Case, todos os filmes da série Onze Homens e um Segredo, trilogia do Batman dirigida por Christopher Nolan, Mad Max 1, 2 e Estrada da Fúria.

Realities

Uma das principais novidades do serviço é a inclusão do catálogo de produções da Discovery e de todos os seus canais associados, proporcionando acesso a alguns dos programas de realidade mais curiosos da atualidade, bem como outros sucessos de audiência em versões nacionais e internacionais.

Irmãos à Obra

Os irmãos gêmeos Jonathan e Drew Scott são especialistas em obras e reformas de residências, realizando transformações incríveis nos lares de pessoas anônimas a cada episódio.

Largados e Pelados

Em cada episódio, duas pessoas são desafiadas a passar alguns dias em um ambiente selvagem, enfrentando a natureza sem acesso a comida, água ou roupas. O objetivo é testar suas habilidades de sobrevivência.

Do Velho Ao Novo

Apresentado pelo casal Chip e Joanna Gaines, o reality mostra como eles transformam casas decadentes em propriedades dos sonhos na região do Texas.

Febre do Ouro

Com mais de 13 temporadas, o programa explora o cotidiano de seis homens que arriscam tudo em busca de ouro nas localidades mais extremas do Hemisfério Norte.

Pesca Mortal

A produção registra os eventos a bordo de embarcações no Mar de Bering durante as temporadas de pesca dos caranguejos reais e caranguejos-das-neves do Alaska, considerado o trabalho mais perigoso do mundo. Um dos membros do elenco, o Capitão Phil Harris, faleceu durante as filmagens da sexta temporada e ganhou um especial póstumo que bateu recordes de audiência.

Masterchef

Helena Rizzo, Erick Jacquin e Ana Paula Padrão provam as receitas dos competidores. Foto: Via Instagram/@masterchefbr

A competição entre cozinheiros tornou-se uma febre mundial, gerando versões em diversos países, inclusive no Brasil - onde também se tornou um verdadeiro fenômeno. A Max disponibiliza tanto a versão nacional quanto as versões dos Estados Unidos e do México.

Quilos Mortais

Cada episódio documenta um ano na vida de uma pessoa com obesidade mórbida e suas tentativas de reduzir seu peso para atingir um nível saudável.

Outros títulos de destaque: Muquiranas, A Ponte, 90 Dias Para Casar, 90 Dias na Cama, 4 Mulheres e 1 Marido, Cake Boss, Meu Grande Casamento Cigano, Sala de Emergência: Casos Bizarros e Selena + Chef.

Para a criançada

Outro pilar que ajudou a orientar a reestruturação da plataforma foi a possibilidade de oferecer conteúdo para todas as idades. Portanto, além de um catálogo repleto de atrações para a família, o serviço ainda conta com um robusto controle parental que limita o que pode ser assistido nos perfis dos pequenos.

Franjinha e Milena em Busca da Ciência

Derivado da Turma da Mônica, a série acompanha Franjinha, Milena e o cãozinho Bidu tentando desvendar os segredos da viagem no tempo.

Peppa Pig

Um dos desenhos mais queridos pela atual geração infantil, a animação conta a história de Peppa, uma porquinha cor-de-rosa que vive com seu irmãozinho George e seus pais em uma cidade britânica.

O Incrível Mundo de Gumball

A animação acompanha o gato azul Gumball Watterson e sua família em suas aventuras, confusões e brincadeiras na cidade de Elmore.

Sasha e Milo

Uma série em animação de comédia musical ambientada no Zoológico do Central Park, Shasha e Milo se encontram e tentam equilibrar o ensino médio com a missão de proteger sua casa do vilão Luca.

O Mundo de Greg

Os amigos Craig, Kelsey e J.P. aventuram-se em um deserto indomável e dominado por tribos de crianças.

Ghostforce

Liv, Andy e Mike são três adolescentes que formam o Ghostforce, um esquadrão ultrassecreto de super-heróis. Com a ajuda do misterioso Glowboo e de um arsenal de tecnologias avançadas, eles combatem e capturam os monstros que assombram Nova York.

Looney Tunes Cartoons

Desenho com as aventuras dos personagens mais queridos da Warner, como Pernalonga, Patolino, Gaguinho, Frajola, Piu-Piu, Papa-Léguas, Coiote, Eufrazino, Taz e Marvin, o Marciano.