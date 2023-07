Grupo Polegar retorna ao SBT e participa do ‘Domingo Legal’ pela primeira vez com formação original

Sucesso entre os anos 1980 e 1990 com hits como Dá Pra Mim e Ela não Liga, os integrantes da primeira formação do grupo Polegar vão se reunir novamente. No próximo domingo, 30, Rafael Ilha, Ricardo Costa, Alan Frank e Alex Gill estarão no palco do programa Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli no SBT.

Em uma reunião nostálgica, os músicos vão participar pela primeira vez do dominical com a formação original para um reencontro épico com direito a um pot-pourri de seus hits, além de um VT relembrando momentos icônicos deles na emissora, como um cruzeiro feito com Gugu Liberato em Aruba e suas apresentações no inesquecível Viva a Noite.

Os músicos encaram ainda o quadro Passa ou Repassa representando o time azul, que irá competir com Ellen Cardoso; Renata Frisson, a Mulher Melão; Naldo Benny e Melody. Estes dois últimos, responsáveis pelo hit de maior repercussão do momento, irão cantar Love, Love para tornar o programa ainda mais animado

O Domingo Legal vai ao ar às 11h, logo após o Notícias Impressionantes, no SBT.