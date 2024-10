Cassio Scapin, o ‘Nino’, lamenta incêndio em exposição do ‘Castelo Rá-Tim-Bum’: ‘Chocante’

Cassio Scapin, ator que viveu Nino em Castelo Rá-Tim-Bum, publicou um vídeo em seu Instagram lamentando o incêndio que atinge o Solar Fábio Prado, prédio onde ficava o antigo Museu da Casa Brasileira e que receberia uma exposição sobre o programa infantil a partir da próxima quinta-feira, dia 10 de outubro.

Incêndio atinge casarão do antigo Museu da Casa Brasileira, na zona Oeste de São Paulo. Local receberia exposição sobre o 'Castelo Rá-Tim-Bum' em breve Foto: Alex Silva/Estadao

PUBLICIDADE “É muito impactante ver o Museu da Casa Brasileira em chamas, ver no meio das chamas as imagens do que seria o Castelo sendo devorado pelas chamas”, disse Scapin. Em seguida, o ator continuou: “Mesmo a gente não tendo nenhuma participação direta com a realização do evento, é muito chocante para a gente, toca num lugar muito estranho nesse momento. Existe algo de emblemático e simbólico nisso”.

Segundo informações da Fundação Padre Anchieta, a fachada da montagem da exposição sofreu com um incêndio na tarde deste sábado, 5. O local teria sido evacuado e não há feridos. Não teriam ocorrido grandes danos à estrutura do local, mas a data de início do evento está suspensa. Ainda não há informações sobre a causa.

Freddy Allan, que deu vida ao personagem Zequinha, também usou o Instagram para se pronunciar: “Estou muito triste. Muito p***. Muita coisa a ser dita. E em minha cabeça badala: ‘Descaso! Descaso!’”.

Freddy Allan, o 'Zequinha' de 'Castelo Rá-Tim-Bum' lamentou incêndio no casarão onde ficava o Museu da Casa Brasileira Foto: @fredyallan.oficial via Instagram

Exposição ‘Castelo Rá-Tim-Bum - 30 Anos’ está suspensa após incêndio

O local do incêndio receberia a exposição Castelo Rá-Tim-Bum - 30 Anos, que seria aberta ao público na próxima quinta-feira, 10 de outubro. Um dos carros-chefe seria a réplica da “fachada do Castelo com mais de 17 metros de altura” baseada na maquete original que apareceu na abertura.

A exposição se espalha por cerca de 600 m² em 18 cenários, incluindo peças referentes a figurinos, cenografia, roteiros, músicas e outros itens referentes ao programa infantil que fez sucesso na década de 1990. A organização anunciou que as datas de exposição estão suspensas por enquanto.

Confira o comunicado completo:

“Informamos que na tarde deste sábado (5/10), a fachada da montagem da exposição Castelo Rá-Tim-Bum 30 anos, no Solar Fábio Prado, localizado em São Paulo, teve um incêndio. O local foi evacuado e não houve feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado, controlou as chamas e informou que a fachada e parte interna do Solar Fábio Prado não tiveram danos, assim como a estrutura do imóvel histórico.

O incêndio aconteceu na estrutura tubular da exposição do lado de fora do espaço físico do Solar Fabio Prado, que não sofreu danos em sua estrutura interna, bem como a montagem interna da exposição não sofreu danos.

Por enquanto, o lançamento da exposição que se iniciaria na próxima quinta-feira (10) está suspenso. Todas as pessoas que adquiriram ingresso até o momento serão informadas sobre a nova data de início da exposição

Atenciosamente

Fundação Padre Anchieta

Boldly Go - Empresa responsável pela produção da exposição Castelo Rá-Tim-Bum 30 anos.”