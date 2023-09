Kayky Brito: Dudu Azevedo atualiza estado de saúde de ator no ‘Encontro’; veja

O ator Dudu Azevedo deu atualizações sobre o estado de saúde de Kayky Brito. O ator foi atropelado no último sábado, 2, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Dudu participou do Encontro na manhã desta segunda-feira, 4, e revelou que a médica “passou uma sensação positiva” sobre a recuperação de Kayky. No programa, ele iniciou dizendo:

“Bom dia, Patrícia! Estou aqui, não em nome da família, não fui designado a isso por eles, mas eu sou um amigo que começou o dia no sábado com essa notícia, dessa tragédia do atropelamento do Kayky (Brito)”.

Dudu Azevedo no 'Encontro' Foto: Reprodução/ TV Globo

“Assim que eu pude corri para o hospital para prestar solidariedade e apoio à família, sei como é essa situação. Cheguei lá, o boletim médico era esse que todos já conhecem. Não temos ainda uma novidade, uma grande mudança no quadro, mas acho que eu venho aqui para falar a importância, nesse momento, de uma corrente positiva, de todos acreditarem na cura do Kayky”, completou.

Em seguida, Azevedo compartilhou o que ouviu da médica quando visitou Kayky no hospital: “A luta é grande, mas ele vai conseguir reverter isso. Ouvindo a médica, a sensação que eu tenho é que, apesar da luta ser grande, serem muitas fraturas e ter um traumatismo craniano, a sensação que ela nos passou foi positiva”.

Kayky estava na Avenida Lúcio Costa, na altura do número 4700, por volta da 1 hora da manhã, quando foi atingido por um carro de passeio ao atravessar a via. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Continua após a publicidade

O motorista do automóvel foi encaminhado ao 16ªDP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado. A investigação segue em andamento.