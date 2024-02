A final do Big Brother Brasil 24 está prevista para abril, mas a Globo não deve deixar a programação do restante do ano sem um reality com confinamento. Nesta segunda-feira, 5, Ana Clara anunciou, durante a transmissão do BBB, que será a apresentadora do Estrela da Casa, nova atração da emissora.

Ana Clara irá apresentar o 'Estrela da Casa', novo reality musical da Globo com confinamento. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

O programa, que terá transmissão 24h por dia, promete misturar a convivência de realities como o Big Brother, mas também desafios musicais. O grande vencedor, além de faturar um prêmio em dinheiro ao final do programa, vai receber um gerenciamento de carreira e uma turnê pelo Brasil.

Veja o que já se sabe sobre o Estrela da Casa, novo reality musical com confinamento

Quem vai apresentar?

Nesta segunda, Ana Clara apareceu ao lado de Tadeu Schmidt no Big Brother Brasil 24 para anunciar que será a apresentadora do Estrela da Casa. “Estou muito empolgada para esse novo passo e de estar dividindo isso aqui com vocês, dentro do estúdio do BBB, [programa] muito emblemático na minha vida”, declarou ela, que participou do BBB 18.

Como serão as dinâmicas?

Segundo a apresentadora, o programa contará com dinâmicas de prova, convivência, estratégias, votação e participação do público. Também haverá workshops com grandes nomes da música, ensaios, apresentações, shows e duelos musicais. “É um reality raiz”, afirmou.

Qual o prêmio final?

O grande vencedor ganhará “um bom prêmio em dinheiro”, conforme Ana Clara, gerenciamento de carreira, além de uma turnê pelo Brasil.

Como se inscrever no Estrela da Casa?

As inscrições para o reality já estão abertas e as vagas são limitadas. Para se inscrever, basta acessar este link e preencher o formulário, além de enviar fotos e vídeos. Os candidatos precisam gravar um vídeo cantando – caso seja escolhida uma música estrangeira, o cantor também deve gravar um trecho de uma canção brasileira. Também é necessário gravar um vídeo de apresentação. Ambos não devem ultrapassar 3 minutos de duração e não é permitido enviar vídeos apenas com montagens de fotos. A emissora ainda orienta que o artista evite cantar à capela.

Publicidade

Quando estreia o Estrela da Casa?

Ana Clara não revelou a exata data de estreia do Estrela da Casa, mas o reality está previsto para estrear no segundo semestre deste ano. A transmissão será diária, em horário nobre e o público poderá acompanhar os confinados 24h por dia.