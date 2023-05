Personagens de Bella Campos e Mc Cabelinho também engatam namoro em ‘Vai na Fé’; veja mais

Bella Campos e Mc Cabelinho são um dos casais mais shippados atualmente - e o romance da vida real também estará nas telas nos proximos dias. No ar em Vai na Fé como Jenifer e Hugo, os personagens estão numa fase de aproximação e romance, e vão engatar um relacionamento mais sério.

O casal, que se conheceu nos bastidores da preparação da novela, está junto desde novembro de 2022 e compartilha declarações de amor e momentos juntos com os fãs em seus perfis nas redes sociais. Já na trama, o clima de paixão também está no ar e de acordo com os resumos disponilizados pela TV Globo, a oficialização da relação acontecerá no sábado, dia 27.

O casal Bella Campos e Mc Cabelinho, a Jenifer e Hugo de 'Vai na Fé' Foto: Reprodução de vídeo/TV Globo

De acordo com o roteiro da autora Rosane Svartman, responsável pelas novelas Totalmente Demais e Bom Sucesso, Jenifer está sofrendo com as recentes descobertas que Theo (Emílio Dantas) fez com sua mãe, Sol (Sheron Menezzes) e ajudou o “bandindinho” a sair do crime. Precisando de apoio, a moça cristã contará não só com a amizade da sua melhor amiga Kate (Clara Moneke) - e ex do rapaz, mas também com o amor dele.

Primeiro beijo de Jenifer e Hugo

No início do mês de maio o público pode assistir ao primeiro beijo de Jenifer e Hugo. Com o objetivo de mudar de vida e largar o tráfico, ele começou a dar aula de desenho na igreja de Piedade e a estudante de direito esteve presente na primeira aula ao lado das crianças. Na ocasião, ele fez questão de ensiná-la de forma bastante carinhosa, pegando em sua mão para conduzir o movimento correto. Foi neste momento que aconteceu um clima entre os dois.

Continua após a publicidade

Depois da aula, os dois foram comer um ‘podrão’ na esquina na igreja. E foi lá que a moça não se segurou e mandou uma pergunta para Hugo: “Você está gostando de mim?”. O rapaz respondeu sem titubear: “Você sabe que eu acho você grandona. Mulher demais pra um vagabundo tipo eu. E você? Está a fim de mim?”.

Diante do questionamento de Hugo, Jenifer respondeu que não sabe, e o rapaz disse que existe apenas um jeito de descobrir. Ele, então, colocou a mão no rosto da jovem e a beijou.