Porta dos Fundos cancela especial de Natal; saiba o motivo

A produtora Porta dos Fundos anunciou o cancelamento do especial de Natal deste ano. Nesta quinta-feira, 14, a assessoria de imprensa da Paramount+ afirmou ao Estadão que o episódio foi gravado antes da Guerra Israel-Hamas.

Em nota oficial enviada à reportagem, eles falaram que não seria adequado realizar o lançamento agora. “Decidimos não lançar o Especial de Natal este ano. Quando ele foi escrito e filmado, o mundo não enfrentava o que enfrenta hoje. Humor é timing e o timing para esse lançamento não é o adequado”, disseram.

O Espírito Do Natal é o especial da produtora Porta do Fundos, em Parceria com o Paramount+, com Fábio Porchat, Antonio Tabet, Thati Lopes, Rafael Portugal, Raphael Logam, João Pimenta, Evelyn Castro e participação especial de Gregorio Duvivier. (Foto: Laura Campanella/Divulgação) Foto: Laura Campanella/Divulgação

“A atual conjuntura pode fazer com que o olhar cômico do Especial de Natal se transforme em outra coisa. Qualquer novidade será comunicada oportunamente”, completou o Porta dos Fundos por meio de nota oficial.

O Estadão questionou a assessoria de imprensa da Paramount+ sobre qual seria o tema do especial do Porta dos Fundos deste ano, além do local e mês de gravação, mas ainda não teve retorno até o momento desta publicação. O espaço segue aberto.

No especial do ano passado, o Porta dos Fundos lançou O Espírito do Natal, episódio no qual mata o Natal e brinca com Jesus só no começo e bem rapidinho. Mesmo assim, continuou criticando as crenças religiosas.