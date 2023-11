Quem era Ísis Freitas, atriz que morreu aos 22 anos

A atriz Ísis Freitas morreu aos 22 anos, no último domingo, 12. A informação foi publicada sem mais detalhes em seu perfil no Instagram.

A assessoria de Ísis informou ao Estadão que o motivo da morte não foi confirmado. Segundo a equipe, informações que circulam nas redes sociais, de que ela teria morrido por tuberculose, são apenas especulações.

Ísis Freitas morre aos 22 anos Foto: Reprodução/Instagram/@isisfreitaas

“Em nome da LMA e toda equipe, lamentamos o falecimento da atriz e companheira Ísis Freitas. O motivo ainda não foi confirmado, por enquanto é uma especulação. Não nos sentimos à vontade de incomodar a mãe e família por ser um momento muito delicado. O que podemos afirmar é que ela era filha única, uma menina iluminada, talentosa e cheia de vida. Estamos muito tristes e em choque com a notícia”, afirmou a nota.

Quem era Ísis Freitas?

Ísis era uma jovem atriz, entre as “apostas” de sua agência. No site, constam as informações de que ela nasceu no dia 24/02/2001 e tinha 1,70m de altura. Entre seus trabalhos, ela havia feito publicidade para a Google Play.

Seu perfil no Instagram mostrava que Ísis adorava frequentar eventos culturais como o Carnaval e o Rock in Rio. Há também imagens de sua passagem pelo teatro, passeios com os amigos e registros de seus grandes cachos, elogiados em vários comentários.

Ísis Freitas Foto: Reprodução/Instagram/@isisfreitaas

Ísis Freitas e amigos Foto: Reprodução/Instagram/@digaoribeiro_

Ísis Freitas Foto: Reprodução/Instagram/@isisfreitaas

“Solar! Essa é a palavra que eu sempre usei para te resumir. O nosso encontro foi um encontro, meteórico e estrondoso. Você tão solar chegou na minha vida numa noite de festa. Era Carnaval e nunca mais saiu daqui. Ela topava tudo! Era só uma mensagem e ela chegava a hora que fosse. Vivemos décadas de amizade em um ano e pouco. Sua presença foi tão marcante aqui, que se tornou uma das pessoas mais presentes na minha vida em tão pouco tempo”, escreveu Matheus Dias, que esteve na novela Além da Ilusão e era amigo da atriz. “Já era parte da família! Família essa que a gente escolhe e a gente se escolheu naquele bloco de carnaval se encarando sem saber o que um queria com o outro”.

“E agora você sai de cena, sem despedidas num dia de sol tão lindo quanto você. Poxa bicha, tá foda por aqui, dói! Mas você precisava encantar lugares maiores, solares e espero muito que olhe por nós de onde estiver. Nosso triplex blindado vai continuar firme e vamos te honrar daqui, em cada vitória nossa que é sua também. Te amo tanto, dona Ísis! Descansa meu amor”, finalizou.

Larissa Manoela também lamentou a notícia em suas redes sociais. “Ainda em choque com sua partida”, escreveu. “Menina jovem, muito doce, talentosa e carinhosa”.