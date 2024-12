Veja a ‘pergunta do milhão’ que participante não conseguiu responder no Quem Quer Ser Um Milionário

Mais uma ‘pergunta do milhão’ foi feita no quadro Quem Quer Ser Um Milionário, do Domingão Com Huck, neste domingo, 1.º. O participante Clécio Mello, natural de Piracicaba, no interior de São Paulo, foi o participante que conseguiu o feito. Ele, porém, preferiu não se arriscar e optou pelo prêmio de R$ 500 mil.

Clécio Mello, participante do 'Quem Quer Ser Um Milionário' que não respondeu à Pergunta do Milhão Foto: Reprodução de 'Quem Quer Ser Um Milionário' (2024)/TV Globo

A ‘pergunta do milhão’ do Quem Quer Ser Um Milionário de hoje

Em que ano e onde foi tirada a primeira fotografia?

1877 na Bélgica

1826 na França

1859 na Inglaterra

1848 na Alemanha

"Eu gostaria muito de responder essa pergunta do milhão, mas seria imprudente da minha parte porque não tenho ideia nem do país. Não sei o país, muito menos o ano. Seria imprudente da minha parte, um chute que só o Pelé conseguiria acertar. Com dor no coração, mas eu vou parar", disse Clécio. "Eu não vou nem questionar, são meio milhão de reais", em referência ao prêmio que o participante conquistou ao chegar à questão final. "Eu trabalhei por 40 anos e nunca vi uma quantia de dinheiro dessas, para ser bem sincero", respondeu o piracicabano.

Ele ainda arriscou um ‘chute’ na resposta D, “1848 na Alemanha”, mas, segundo a produção, o correto seria B, “1826 na França”.