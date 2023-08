Quem são os personagens de ‘Fuzuê’, nova novela da Globo? Veja nomes do elenco

Fuzuê, nova novela das 19h da TV Globo, estreia nesta segunda-feira, 14. O folhetim marca a estreia do dramaturgo Gustavo Reiz na emissora, além da primeira grande vilã da atriz Marina Ruy Barbosa na televisão.

A trama contará a história de Luna, vivida por Giovana Cordeiro, uma jovem moradora do Bairro de Fátima, no Rio de Janeiro, que vende joias feitas com materiais recicláveis e tenta desvendar o sumiço de sua mãe, uma ex-cantora da Lapa que desapareceu misteriosamente há um ano.

Do outro lado da moeda está Preciosa, personagem de Marina, uma poderosa empresária do ramo de joias que recebe, como herança do pai, documentos que apontam como achar uma fortuna escondida.

Os papéis, no entanto, também relevam outro segredo: Preciosa tem uma irmã, Luna, com quem teria de dividir seu patrimônio e a fortuna secreta, que ainda precisa ser encontrada.

Com direção artística de Fabricio Mamberti, o folhetim foi descrito como “uma divertida história sobre os anseios de personagens que vivem numa sociedade de contrastes, mas que têm muito mais em comum do que imaginam”.

Conheça os principais personagens de Fuzuê e os atores que integram o elenco da novela:

Luna Coelho (Giovana Cordeiro)

Luna é a protagonista de Fuzuê: uma jovem moradora do Bairro de Fátima, no Rio de Janeiro, que vende joias feitas com materiais reutilizados nos pontos turísticos da cidade e que busca descobrir o paradeiro de sua mãe, Maria Navalha (Olivia Araújo). Viverá uma rixa com sua irmã Preciosa (Marina Ruy Barbosa), tem uma relação de idas e vindas com Jefinho Sem-Vergonha (Micael Borges), mas viverá um grande amor com Miguel (Nicolas Prattes).

A atriz Giovana Cordeiro dá vida à protagonista Luna, da novela 'Fuzuê'. Foto: Manoella Mello/Globo/Divulgação

Preciosa Montebello (Marina Ruy Barbosa)

Primeira grande vilã de Marina Ruy Barbosa, Preciosa é administradora da Conde de Montebello Joias e apresenta um programa de TV em que vive uma “coach da riqueza”, por isso tem medo de perder seu dinheiro. É casada com Heitor (Felipe Simas) e mãe de Bernardo (Theo Matos). Tem uma relação conturbada com sua mãe, Bebel (Lilia Cabral).

Preciosa, personagem de Marina Ruy Barbosa em 'Fuzuê'. Foto: Fabio Rocha/Globo/Divulgação

Miguel de Braga e Silva (Nicolas Prattes)

Descrito como um “homem justo e incorruptível”, Miguel é advogado, mora em Lisboa, e vive sob o controle do pai, Nero (Edson Celulari). Tem uma boa relação com a irmã Alícia (Fernanda Rodrigues), mas tem muitas diferenças com Francisco (Michel Joelsas), seu irmão mais novo. Viverá um romance com Luna (Giovana Cordeiro).

Nicolas Prattes caracterizado como Miguel para a novela 'Fuzuê'. Foto: Fabio Rocha/TVGlobo/Divulgação

Nero de Braga e Silva (Edson Celulari)

Nero é fundador e dono da Fuzuê, loja de departamentos essencial para a história, a qual ele considera “seu grande tesouro” e que “será um poderoso obstáculo para os planos dos vilões”. Pai de Miguel (Nicolas Prattes), Alícia (Fernanda Rodrigues) e Francisco (Michel Joelsas).

Edson Celulari vive Nero, dono da loja Fuzuê. Foto: Fabio Rocha/Globo/Divulgação

Maria Navalha (Olivia Araújo)

É a mãe de Luna e está desaparecida no pontapé inicial da novela. É uma ex-cantora da Lapa muito extrovertida, que ficou conhecida pelo seu talento e por sua personalidade. Vai tentar desvendar o mistério do tesouro, pois quer se vingar de César (Leopoldo Pacheco), seu único e grande amor.

Olivia Araujo é Maria Navalha, mãe de Luna, em 'Fuzuê'. Foto: Fabio Rocha/TVGlobo/Divulgação

Bebel Montebello (Lilia Cabral)

Administra a Conde de Montebello Joias com Preciosa (Marina Ruy Barbosa) e pretende popularizar a marca, algo que a filha é contra. Estudava música e decidiu abandonar a carreira para focar na família, mas vai repensar as decisões quando descobrir a existência de Luna, filha ilegítima do marido.

Lilia Cabral vive Bebel em 'Fuzuê', nova novela das 19h. Foto: Manoella Mello/Globo/Divulgação

Jefinho Sem-vergonha (Micael Borges)

Também morador do Bairro de Fátima, é ex-namorado e apaixonado por Luna (Giovana Cordeiro). Trabalha como motorista de aplicativo, mas sua paixão é a música sertaneja. É mulherengo, e vai disputar o amor de Luna com Miguel (Nicolas Prattes).

Ator e cantor Micael Borges vive Jefinho na novela 'Fuzuê'. Foto: Fabio Rocha/TVGlobo/Divulgação

Pascoal Garcia (Juliano Cazarré)

Outro vilão da história, Pascoal é assessor de Heitor (Felipe Simas), o marido de Preciosa, e é descrito como “um sujeito educado, refinado, mas de caráter duvidoso”.

Pascoal, personagem de Juliano Cazarré em 'Fuzuê'. Foto: João Miguel Júnior/Globo/Divulgação

Olívia De Castro (Jessica Córes)

Modelo brasileira com fama internacional e ex-namorada de Miguel (Nicolas Prattes), o que a tornará um obstáculo na relação entre Luna (Giovana Cordeiro) e o advogado.

Jessica Córes é a modelo Olívia de Castro em 'Fuzuê'. Foto: Fabio Rocha/TVGlobo/Divulgação

Cecilia Freitas (Cinnara Leal)

Cecília é uma jornalista independente obcecada em desmascarar a família Montebello por acreditar no envolvimento deles na morte dos seus pais. Por isso, vai se envolver com a busca de Luna (Giovana Cordeiro) pela mãe e terá o delegado Barreto (Rogério Brito) como seu principal parceiro.

Cinnara Leal é a jornalista Cecília em 'Fuzuê'. Foto: Fabio Rocha/Globo/Divulgação

Confira o restante dos personagens por núcleo da novela:

Os Braga e Silva

Francisco de Braga e Silva (Michael Joelsas) - Filho mais novo de Nero (Edson Celulari)

- Filho mais novo de Nero (Edson Celulari) Alícia de Braga e Silva (Fernanda Rodrigues) - Filha de Nero (Edson Celulari)

- Filha de Nero (Edson Celulari) Cláudio Ferreira (Douglas Silva) - Marido de Alícia (Fernanda Rodrigues)

- Marido de Alícia (Fernanda Rodrigues) Valentina Ferreira de Braga e Silva (Maria Flor Samarão) - Filha de Alícia (Fernanda Rodrigues) e Cláudio (Douglas Silva)

- Filha de Alícia (Fernanda Rodrigues) e Cláudio (Douglas Silva) Bianca Viana (Guilhermina Libânio) - Funcionária de Alícia (Fernanda Rodrigues)

- Funcionária de Alícia (Fernanda Rodrigues) Conceição Leal (Bia Montez) - Governanta dos Braga e Silva

- Governanta dos Braga e Silva Rui Sodré (Pedro Carvalho) - Agente de modelos e suposto primo de Olívia (Jessica Córes)

Conceição (Bia Montez), Francisco (Michel Joelsas), Nero (Edson Celulari), Alícia (Fernanda Rodrigues) e Miguel (Nicolas Prattes). Foto: Fabio Rocha/TVGlobo/Divulgação

Os Montebello

César Montebello (Leopoldo Pacheco) - Patriarca dos Montebello e pai de Preciosa (Marina Ruy Barbosa) e Luna (Giovana Cordeiro)

- Patriarca dos Montebello e pai de Preciosa (Marina Ruy Barbosa) e Luna (Giovana Cordeiro) Heitor Montebello (Felipe Simas) - Marido de Preciosa (Marina Ruy Barbosa) e pai de Bernardo (Theo Matos)

- Marido de Preciosa (Marina Ruy Barbosa) e pai de Bernardo (Theo Matos) Bernardo Montebello (Theo Matos) - Filho de Heitor (Felipe Simas) e Preciosa (Marina Ruy Barbosa)

- Filho de Heitor (Felipe Simas) e Preciosa (Marina Ruy Barbosa) Vânia Ribeiro (Ingrid Klug) - Vendedora da Conde de Montebello

- Vendedora da Conde de Montebello Fiel (Bruno de Mello) - Assessor do gabinete de Heitor Montebello (Felipe Simas)

- Assessor do gabinete de Heitor Montebello (Felipe Simas) Mamba (Vinicius Soares) - Copeiro da Conde de Montebello

Leopoldo Pacheco caracterizado como César em 'Fuzuê'. Foto: Fabio Rocha/TVGlobo/Divulgação

Felipe Simas é Heitor e Theo Matos é Bernardo em 'Fuzuê' Foto: Fabio Rocha/Globo/Divulgação

O Bairro de Fátima e o Beco do Gambá

Soraya Terremoto (Heslaine Vieira) - Visagista profissional e dançarina do Beco do Gambá; melhor amiga de Luna (Giovana Cordeiro)

- Visagista profissional e dançarina do Beco do Gambá; melhor amiga de Luna (Giovana Cordeiro) Merreca (Ruan Aguiar) - Criado com Luna (Giovana Cordeiro), Jefinho (Micael Borges) e todos do bairro, Merreca acabou se tornando o bandido da região.

- Criado com Luna (Giovana Cordeiro), Jefinho (Micael Borges) e todos do bairro, Merreca acabou se tornando o bandido da região. Seu Lampião (Lumière) (Ary Fontoura) - Dono do Beco do Gambá. Patrão e amigo de Luna (Giovana Cordeiro)

- Dono do Beco do Gambá. Patrão e amigo de Luna (Giovana Cordeiro) Cata Ouro (Hilton Cobra) - Sucateiro do Centro da cidade, aliado de Luna (Giovana Cordeiro) e Miguel (Nicolas Prattes).

- Sucateiro do Centro da cidade, aliado de Luna (Giovana Cordeiro) e Miguel (Nicolas Prattes). Domingos Carneiro (Deo Garcez) - Pai de Jefinho (Micael Borges) e dono do Quintal Carioca

- Pai de Jefinho (Micael Borges) e dono do Quintal Carioca Gláucia Corneteira (Zezeh Barbosa) - Fofoqueira do bairro, defensora da moral e dos bons costumes na região mais boêmia do Rio.

- Fofoqueira do bairro, defensora da moral e dos bons costumes na região mais boêmia do Rio. Caíto Figueroa Roitman (Clayton Nascimento) - Ator do Beco do Gambá, mas que também trabalha na confecção de Rejane Miranda (Walkiria Ribeiro).

- Ator do Beco do Gambá, mas que também trabalha na confecção de Rejane Miranda (Walkiria Ribeiro). Bartô (Bartolomeu) (Guil Anacleto) - ator e diretor no Beco do Gambá.

- ator e diretor no Beco do Gambá. Barreto (Rogério Brito) - Delegado atuante na região do Centro do Rio de Janeiro. Responsável pelas investigações sobre o sumiço de Maria Navalha (Olivia Araújo).

- Delegado atuante na região do Centro do Rio de Janeiro. Responsável pelas investigações sobre o sumiço de Maria Navalha (Olivia Araújo). Edgar (Milton Filho) – Garçom do Beco do Gambá.

Luna (Giovana Cordeiro), Lampião (Ary Fontoura), Caíto (Clayton Nascimento) e Soraya (Heslaine Vieira). Foto: Fabio Rocha/TVGlobo/Divulgação

A Fuzuê

Rejane Miranda (Walkiria Ribeiro) - Antiga amante de Nero (Edson Celulari) e eterna rival de Maria Navalha (Olivia Araújo).

- Antiga amante de Nero (Edson Celulari) e eterna rival de Maria Navalha (Olivia Araújo). Otávio Augusto Peçanha (Val Perré) - Gerente da Fuzuê. Homem da confiança e grande bajulador de Nero (Edson Celulari).

- Gerente da Fuzuê. Homem da confiança e grande bajulador de Nero (Edson Celulari). Kirida (Noemia Oliveira) - Assessora para todos os assuntos na Fuzuê.

- Assessora para todos os assuntos na Fuzuê. Gilmar (Eber Inácio) - Barman pessoal de Nero (Edson Celulari), na Fuzuê.

- Barman pessoal de Nero (Edson Celulari), na Fuzuê. Vitor Pereira (Danilo Maia) – É um jovem simples, esforçado e trabalhador, que encarna a mascote oficial da Fuzuê, a Ararioca.

– É um jovem simples, esforçado e trabalhador, que encarna a mascote oficial da Fuzuê, a Ararioca. Emília Pereira (Cyria Coentro) - Mãe de Vitor (Danilo Maia). Mulher trabalhadora, empreendedora, honesta e que não desiste de seus objetivos.