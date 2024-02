Com mais de 90 anos, Stênio Garcia e Mauro Mendonça trocam homenagens na TV

Mauro mandou um recado ao colega falando sobre a questão da vitalidade, já que ambos têm idades avançadas: “A fonte da juventude é tua fé, teu cuidado. Estar em dia com os anjos, com os santos, com Deus”.

Stênio respondeu: “Mauro Mendonça é um dos grandes atores brasileiros. Um dos maiores atores brasileiros falando isso de você é melhor do que qualquer prêmio que você recebe”.