Streaming: 5 estreias para assistir neste fim de semana, como ‘The Witcher’ e ‘The Golden Boy’

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 28, no sábado, 29, e no domingo, 30 de julho de 2023. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Apple TV+, Disney+ e Amazon Prime Vídeo.

Como Se Tornar Um Líder de Seita (Netflix)

Simulando um “passo a passo”, o documentário busca revisitar casos famosos envolvendo seitas bizarras como Templo do Povo, Heaven’s Gate e Família Manson, assim como seus líderes, como Marshall Applewhite, Jim Jones e Charles Manson, refletindo sobre a formação desses grupos e como fazem para atrair tantas pessoas. Com narração de Peter Dinklage (Game Of Thrones), Como Se Tornar Um Líder de Seita estreia na Netflix em 28 de julho de 2023.

Os Simpsons - 34.ª temporada (Star+)

Os 22 episódios mais recentes da clássica série de animação norte-americana foram exibidos entre setembro de 2022 e maio de 2023, mas chegaram ao streaming somente no dia 26 de julho de 2023, no Star+.

The Beanie Bubble (Apple TV+)

O filme mostra a história de Ty Warner, um vendedor de bichinhos de pelúcia que não consegue o sucesso até trabalhar em conjunto com três mulheres que ajudam a pôr em prática uma das maiores febres de sucesso de brinquedos da história. Entre disputas internas na empresa por conta de dinheiro, fama, ganância e poder, a história se desenvolve.

Com Zach Galifianakis, Elizabeth Banks, Sarah Snook e Geraldine Viswanathan no elenco, o longa estreou em alguns cinemas dos Estados Unidos no último dia 21, mas está disponível no streaming e no Brasil a partir de 28 de julho de 2023.

The Golden Boy (HBO Max)

O documentário aborda a vida do boxeador Oscar De La Hoya, campeão olímpico e protagonista de diversos momentos marcantes no esporte para a comunidade mexicana de Los Angeles, nos Estados Unidos, por meio de depoimentos diretos do próprio “Golden Boy”, como era chamado. Dividido em duas partes, estreou em 24 de julho de 2023 na HBO Max.

The Witcher - 3.ª Temporada - Volume 2 (Netflix)

A série ainda deve ganhar mais temporadas, mas os últimos episódios com Henry Cavill são disponibilizados nesta semana. A partir de agora, Liam Hemsworth fará o papel de Geralt, uma vez que a produção descartou mudar o personagem protagonista, promovendo apenas uma troca de atores. O volume 2 da 3.ª temporada fez sua estreia em 27 de julho de 2023.