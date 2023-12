Estreias de streaming da semana incluem ‘Maestro’, ‘Saltburn’ e série de Percy Jackson; veja lista

As estreias deste mês de dezembro de 2023 contam com diversos filmes e séries em plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Vídeo, Globoplay, Apple TV+, Disney+, Star+ e HBO Max. Confira a seguir algumas produções que estão disponíveis para assistir em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 22, sábado, 23, e domingo, 24 de dezembro.

Percy Jackson e Os Olimpianos (Disney+)

Percy Jackson surgiu na série de livros de Rick Riordan como um jovem que descobre ser filho de um Deus grego com uma humana. Já ganhou notoriedade nas telas no início dos anos 2010, quando dois filmes, Percy Jackson e o Ladrão de Raios, e Percy Jackson e o Mar de Monstros, foram lançados - apesar de não terem sido tão marcantes. Com a série, a Disney quer abordar a trama de forma diferente, buscando agradar uma nova geração de jovens. Estreia: 20 de dezembro de 2023, com episódios semanais.

Maestro (Netflix)

Depois do sucesso Nasce Uma Estrela, Bradley Cooper volta à função de diretor-ator neste longa aparência retrô - parte do filme, inclusive, é rodado em preto e branco - sobre a vida do maestro norte-americano Leonard Bernstein (1918-1990). A produção tem pretensão de colecionar indicações para o Oscar em 2024. Clique aqui para ler a crítica do Estadão. Estreia: 20 de dezembro de 2023.

Saltburn (Prime Vídeo)

Enfrentando problemas de relacionamento com seus pais, o que o jovem Oliver mais quer é um lugar para morar que não seja sua casa. Sua vida muda quando conhece Felix, que rapidamente se torna seu amigo e lhe chama para passar algum tempo na casa de sua família em Saltburn. Os parentes de Felix são muito ricos, mas muito estranhos, também. Oliver terá que entender aonde exatamente se meteu, entre as atitudes misteriosas e excêntricas que o cercam. Estreia: 22 de dezembro de 2023.

Rebel Moon - Parte 1: A Menina do Fogo (Netflix)

Dirigido por Zack Snyder, a ficção científica traz cenas de ação que soam como uma mistura de Star Wars e Senhor dos Anéis, envolvendo guerras em naves espaciais tecnológicas e também monstros ou criaturas surreais. O longa tem início quando Kora (Sofia Boutella) pousa em uma lua desconhecida e passa a viver em uma colônia de agricultores. O clima pacífico, porém, não dura muito tempo. A ideia é que a segunda parte da história seja lançada em 2024. Estreia: 22 de dezembro de 2023. LEIA MAIS.

A Criatura de Gyeongseong (Netflix)

A série sul-coreana se passa no ano de 1945, quando coisas sinistras acontecem no Hospital Ongseong, em Seul. Além da frieza e tirania dos próprios seres humanos, um homem e uma mulher terão que lidar com um monstro enquanto tentam desvendar mistérios e ajudar outras pessoas inocentes. Estreia: 22 de dezembro de 2023.