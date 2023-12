‘The Voice Brasil’: Saiba quem é Ivan Barreto, o vencedor da última temporada do programa

A última edição do The Voice Brasil foi exibida ao vivo na noite desta quinta, 28. Sob o comando de Fátima Bernardes, o programa realizou a semifinal e a final em uma disputa que emocionou o público, sobretudo pelo clima de despedida da atração que teve 12 temporadas desde que entrou no ar, em 2012.

O cantor Ivan Barreto foi o grande vencedor do 'The Voice Brasi' Foto: Globo/Victor Pollak

O grande vencedor da noite foi Ivan Barreto, que fazia parte do time do cantor e compositor Lulu Santos. Ele teve 35,74% dos votos do público ao disputar o troféu com os candidatos Thais Ribeiro (time Iza), Amanda Maria (time Carlinhos Brown) e Jhonny (time Michel Teló).

Além do troféu, Barreto levará para casa R$ 500 mil, um carro, um contrato com a gravadora Universal Music e uma música produzida pelo DJ Alok.

Ao longo do programa, o participante conquistou o público e os jurados com interpretações de músicas como Primavera, sucesso de Tim Maia, I Can’t Stop Lovin’ You e Georgia in My Mind, dois grandes hits de Ray Charles.

Barreto nasceu em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, mas há anos mora em Uberlândia, em Minas Gerais, e por isso, recebeu a torcida dos moradores da cidade do Triângulo Mineiro. Apaixonado por música, Barreto, de 42 anos, antes do programa, se apresentava ao lado da mulher em eventos particulares, bares e festa. No repertório, algo bem parecido com o que ele mostrou no palco do The Voice, uma mistura de blues, jazz e soul.

Veja Ivan Barreto cantando Um Dia de Domingo na final do The Voice Brasil:

Despedida da TV

A TV Globo confirmou ao Estadão, em agosto de 2023, que essa edição de The Voice Brasil era última a ser exibida pela emissora. O reality musical chega ao final com o total de 12 edições, as duas últimas com a apresentação de Fátima Bernardes. Também passaram pelo programa os apresentadores Tiago Leifert, André Marques e Márcio Garcia.

A emissora também afirmou que não há previsão de novas temporadas da franquia Voice, Kids e Mais, a partir de 2024.