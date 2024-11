Ted Danson vive um aposentado que se infiltra em asilo em 'Um Espião Infiltrado' Foto: Netflix/Divulgação

Nova série da Netflix, Um Espião Infiltrado traz Ted Danson (The Good Place) como um viúvo que aceita um trabalho para se infiltrar numa casa de repouso de idosos e ajudar na investigação de uma detetive particular. A história da comédia, criada por Mike Schur (The Office), pode até parecer fantasiosa, mas foi inspirada numa história real — que inclusive chegou a ser indicada ao Oscar.

Na vida real, o caso aconteceu no Chile e foi tema do documentário Agente Duplo, escrito e dirigido por Maite Alberdi. O longa, que foi indicado ao Oscar de Melhor Documentário em 2021, acompanha Sergio, um homem de 83 anos de Santiago, no Chile, que é recrutado por um investigador particular chamado Rómulo para se infiltrar num lar de idosos. Lá, Sergio investiga acusações de maus-tratos por parte de um cliente, que afirma que sua mãe, Sonia, é vítima dos trabalhadores do retiro.

O documentário segue o trabalho de Rómulo desde o princípio, quando ele iniciou o processo seletivo pelo qual eventualmente encontrou Sergio. “Me apaixonei por Sergio”, disse Alberdi em entrevista ao The Guardian, em 2020. A documentarista confessa que foi ela quem convenceu o detetive a contratar o octogenário para a missão.

À medida que o caso avançava, Sergio foi se cansando da missão e criou laços com os residentes do lar de idosos. Para Alberdi, o documentário também se tornou um exemplo da sociedade patriarcal do Chile, tendo em vista que muitas das pacientes eram mulheres que nunca se casaram ou tiveram filhos. “A vida só faz sentido se você se casa”, disse a cineasta na mesma entrevista.

No fim, Agente Duplo acabou se tornando um documentário não sobre uma investigação, e sim sobre a vida e a solidão que idosos vivem em casas de repouso. O caso também foi fechado, com Sergio descobrindo que Sonia não passava por maus-tratos, embora os enfermeiros esquecessem seus remédios de vez em quando e alguns de seus pertences tenham sido roubados por outra paciente. Com o trabalho concluído, o espião retornou para Santiago e retomou sua vida. Ele agora compartilha seu dia a dia através de postagens do Instagram. Agente Duplo pode ser visto no Globoplay.