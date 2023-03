‘Uma Linda Mulher’: 15 curiosidades sobre o filme disponível no streaming

Lançado há mais de 30 anos, o filme Uma Linda Mulher (1990) tornou-se um clássico romântico unindo Julia Roberts e Richard Gere como protagonistas. O filme foi a atração deste sábado, 18, na Globo, mas pode ser visto também, a qualquer momento, na plataforma de streaming Star+.

Dirigido por Garry Marshall, com roteiro de J.F. Lawton, o longa conta a história de um empresário especializado em sucatear empresas que depois vende pelo maior lucro contrata prostituta para ser sua acompanhante por uma semana. Ele a tira da rua, Rodeo Drive, dá-lhe um banho de butique nas grifes mais chiques de Los Angeles e acaba se apaixonando por ela.

O primeiro rascunho de Pretty Woman (Uma Linda Mulher) estava longe de ser a mistura de comédia e romance em que se transformou. A primeira ideia era muito mais sombria, quase um documentário sobre a prostituição no Hollywood Boulevard. Vivian, antes de virar Cinderela, era drogada.

Richard Gere e Julia Roberts tiveram uma química óbvia em seu primeiro encontro; no entanto, Gere não planejava assumir o papel. Ele estava ao telefone pronto para recusar o papel quando Roberts deslizou para ele um post-it com as palavras “por favor, diga sim” escritas nele. Ele aceitou na hora.





'Uma Linda Mulher' (1990), filme de Garry Marshall Foto: Touchstone Pictures





Na cena no bar do Hotel, Richard Gere está realmente tocando piano e também compôs a música que toca.

Na jantar em que Vivian joga o escargot pela sala, o garçom que o pega diz: “Acontece o tempo todo”. O diretor Garry Marshall jogou o próprio escargot em muitas cenas antes que o ator o pegasse de forma convincente. Ele então escalou o mesmo ator em O Diário da Princesa (2001) anos depois e deu a ele a mesma fala.

Quando Vivian canta na banheira, foi usado muito detergente para fazer muitas bolhas grandes. O produto era tão forte que tirou a tinta vermelha do cabelo de Julia Roberts. Ela teve que pintar o cabelo tarde naquela noite.

A ópera para a qual Richard Gere leva Julia Roberts é La Traviata, sobre uma prostituta que se apaixona por um homem rico.





'Uma Linda Mulher' (1990), filme de Garry Marshall : a cena da banheira Foto: Touchstone Pictures





Enquanto filmava a cena em que Vivian se deitava no chão da cobertura de Edward assistindo a antigas reprises de I Love Lucy (1951), Garry Marshall fazia cócegas nos pés de Julia Roberts (fora do alcance da câmera) para fazê-la rir histericamente.

O colar que Vivian usa na ópera realmente custou $ 250.000. Durante as filmagens, um segurança da joalheria munido de uma arma ficava constantemente atrás do diretor.

O casaco vermelho que Vivian usa foi comprado por $ 30 de um recepcionista de cinema na rua pouco antes das filmagens.

O pedido de Vivian quando ela entrou pela primeira vez na cobertura de Edward, de permissão para tirar suas botas de salto alto, foi ideia de Julia Roberts; as botas machucavam seus pés.

A Disney disse a Garry Marshall que não havia dinheiro disponível no orçamento para Hector Elizondo, então Garry pagou seu salário do próprio bolso. Eventualmente, a Disney cedeu e devolveu o dinheiro a Garry.





'Uma Linda Mulher': Julia Roberts e Hector Elizondo na aula de etiqueta Foto: Touchstone Pictures









A Disney não queria Julia Roberts para o papel de Vivian, em vez disso, eles queriam Meg Ryan.

Enquanto o gerente do hotel (Hector Helizondo) repassa as boas maneiras à mesa com Vivian, ele pega o garfo de salada e diz que os garfos de salada têm três dentes. Quando ele coloca o garfo de volta na mesa, você pode ver que tem quatro dentes, não três.

Quando eles saem da ópera e vão para o parque, Vivian tira os sapatos de Edward, mas quando ele começa a se deitar, os sapatos reaparecem.

Para protagonista masculino, chegaram a ser considerados Christopher Reeve, Daniel Day-Lewis e Denzel Washington. Al Pacino, ao que se consta, fez uma leitura do papel com Julia e recusou.

