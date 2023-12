Veja 5 perguntas do milhão que participantes já erraram na TV brasileira

Um participante do quadro Quem Quer Ser Um Milionário, do Domingão com Huck, da TV Globo, chegou à ‘pergunta do milhão’, mas errou a resposta, no programa que foi ao ar neste domingo, 3. Essa, porém, não foi a primeira vez que o público viu um finalista perder a competição na última pergunta.

Neste domingo, Luiz Pradines teve que responder a seguinte pergunta: “Tsu Chu e Harpastum foram práticas esportivas que deram origem a qual destes esportes?”. As opções de resposta eram: Natação, Futebol, Judô e Esgrima. Ele solicitou uma das ajudas permitidas pelo programa, e as alternativas “Natação” e “Judô” foram retiradas.

Ele apostou em “esgrima”, mas, segundo o Domingão com Huck, a resposta certa era “futebol”. Relembre outras perguntas do milhão que eliminaram finalistas:

Arthur Abrantes

Há um mês, o cientista mineiro Arthur Abrantes bateu na trave no programa comandado por Luciano Huck. Arthur teria de responder quais cidades entre as opções fornecidas foram fundadas no dia 21 de abril.

O participante escolheu “Brasília e Barcelona”, mas a resposta correta era “Brasília e Roma”. Ele foi ovacionado pela plateia do programa e levou um prêmio de R$ 300 mil para casa.

Gileno dos Santos

Em 2022, o médico Gileno dos Santos também foi longe no desafio e chegou à penúltima pergunta do jogo. Ele teria de responder quais eram as profissões dos três ex-maridos de Marilyn Monroe, mas optou por desistir da disputa. O médico levou o mesmo prêmio que Arthur: R$ 300 mil.

A atriz foi casada com James Dougherty, Joe DiMaggio e Arthur Miller. James Dougherty era um policial e aviador, Joe DiMaggio era um famoso jogador de beisebol e Arthur Miller era um renomado dramaturgo.

Em 2022, Gileno dos Santos chegou à penúltima pergunta e levou R$ 300 mil. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Rafael Cunha

Em 2021, o professor Rafael Cunha desistiu na última questão por não saber responder qual é a origem da palavra “bluetooth”, que veio do Rei Dinamarquês Harald Blatand. Na ocasião, ele levou R$ 500 mil para casa.

Em 2021, Rafael Cunha desistiu na pergunta do milhão. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Jair Hermínio da Silva

Em 2002, no Show do Milhão, comandado por Sílvio Santos, o professor Jair Hermínio da Silva chegou a última pergunta da disputa. “Quantas letras possui o texto que fica no centro da bandeira do Brasil?”. A resposta correta era 15, mas ele se confundiu na contagem e falou que eram 16, pensando que a frase era “Ordem ou Progresso”. O certo é “Ordem e Progresso”.

Ele saiu do programa com apenas R$ 300.

Jair Hermínio da Silva no 'Show do Milhão', em 2002 Foto: Reprodução/ SBT

Ana Lucia Serbeto

Em 2000, a advogada Ana Lucia Serbeto decidiu não responder a última pergunta e sair com R$ 500 mil. A questão era: “A Constituição reconhece direitos aos indígenas de quanto do território brasileiro?”.

A resposta considerada correta pelo programa foi extraída de uma enciclopédia e não da Constituição, como sugeria a pergunta. Ana, então, processou o programa e ganhou uma indenização de R$ 125 mil.