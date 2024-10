Vídeo Show vai voltar em edição especial; saiba os detalhes

O programa vai abrir a grande celebração que a emissora planeja fazer para festejar as seis décadas no ar. Serão 60 horas de programação especial que se inciará justamente na exibição do programa.

O Vídeo Show, no entanto, não será o ápice das comemorações da emissora. O grande evento será um espetáculo que será transmitido de dentro dos Estúdios Globo, no sábado, 26, no Rio de Janeiro, que envolverá as cidades cenográficas onde são gravadas as telenovelas da emissora. Vale lembrar que em abril de 2025 o remake de Vale Tudo, que já gera expectativa e discussão entre os fãs de novela, estará no ar.