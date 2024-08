William Bonner, com covid, surge ‘envelhecido’ em foto e atualiza estado de saúde; veja

William Bonner brincou com os seguidores ao publicar uma foto envelhecida no Instagram Foto: Instagram William Bonner/Reprodução

O apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, brincou com os fãs preocupados com seu estado de saúde depois de anunciar seu diagnóstico de covid-19. Em seu Instagram, o jornalista publicou uma foto com um filtro que deixou seu rosto totalmente envelhecido, e agradeceu seus seguidores: “Obrigado pelas mensagens carinhosas. Fora a voz, ainda bem alterada, estou me sentindo bem melhor”. Veja: