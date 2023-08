Xuxa, Angélica e Eliana se juntam no ‘Criança Esperança’: ‘Escolhemos a amizade’; assista

Xuxa, Angélica e Eliana marcaram a história da televisão brasileira. Na noite desta segunda-feira, 7, o trio entregou emoção, nostalgia e um recado sobre a sororidade feminina ao se apresentarem no Criança Esperança, da TV Globo, sob o comando de Ivete Sangalo. O reencontro das apresentadoras era o momento mais esperado da atração, e ao som dos sucessos da época, as três entregaram muito mais do que era esperado.

O show começou com a música Vou de Táxi, de Angélica e seguiu em um medley (quando diferentes música são misturadas de forma harmônica) de Ilariê, de Xuxa e Os dedinhos, de Eliana. Cada apresentação contava com a sua caracterização e coreografias próprias. Ao final das canções, Eliana deu uma recado ao público e enfatizou a amizade entre as três.

Xuxa, Angélica e Eliana se apresentam no Criança Esperança Foto: Reprodução/TV Globo

“A vida toda, tentaram nos colocar como inimigas. Não conseguiram. Ao invés da rivalidade, optamos pela amizade e pela irmandade. Irmandade que rima com solidariedade e com sororidade, palavra que significa união entre as mulheres”, falou.

“Chega de competição. Mais respeito e admiração. Seguimos em frente na TV, de táxi ou de nave. Tomamos rotas diferentes. Mas como sempre, juntas. Porque juntas, somos mais fortes. Porque mulheres unidas podem ir muito mais longe.”

A apresentação terminou com as apresentadoras cantando, juntas, a música Lua de Cristal aos gritos e aplausos da plateia. “Obrigada gente, que coisa linda”, celebrou Eliana.

“Acho que um dos momentos mais esperados. Eu estou completamente emocionada com vocês”, destacou Ivete Sangalo. “Aliás, não só eu, o Brasil inteiro. Olha isso”, disse ao se direcionar para o público.

Elogios e recordações

Nas redes sociais, os fãs das apresentadoras rasgaram elogios para a produção do show e o talento de Angélica, Xuxa e Eliana. Muitos fizeram questão de dizer o quanto estavam emocionados ao recordarem a infância. “Foi emocionante ver Xuxa, Angelica e Eliana cantando juntas... Minha infância todinha, nostalgia”, ressaltou uma.

“Criança esperança juntando Eliana, Xuxa e Angélica. Me arrepiei toda assistindo a apresentação delas”, disse outra. “A apresentação da Angélica, Eliana e Xuxa no Criança Esperança foi impecável e a mensagem que deixaram foi necessária: Não somos inimigas, não precisamos ser inimigas!”, citou outra internauta sobre o discurso de Eliana.