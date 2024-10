Zeca Camargo apresentará programa de viagens na CNBC Brasil

Zeca Camargo Foto: Band / Divulgação

Ex-Fantástico, Zeca Camargo assinou com a CNBC Brasil, emissora de notícias que estreará em novembro, para comandar um programa de viagens no novo canal. O apresentador visitará lugares exóticos dentro e fora do Brasil.

PUBLICIDADE “Não é de hoje que todo mundo conhece minha vocação para explorar o Brasil e o mundo!”, disse Zeca em comunicado enviado à imprensa. “Ma,s agora com o Passaporte CNBC, eu tô na área VIP para focar só nisso: o mundo das viagens, das oportunidades dos negócios de turismo às dicas mais quentes dos lugares por onde eu passo!” O último trabalho de Camargo na televisão foi na Band, onde apresentou os programas 1001 Perguntas e Melhor da Noite. O apresentador também passou por diversas emissoras televisivas, incluindo a Rede Globo e a MTV.

Fundador da CNBC Brasil e ex-executivo da Record e da CNN Brasil, Douglas Tavolaro, celebrou a contratação de Camargo. “Estamos muito felizes em dar as boas-vindas ao Zeca Camargo. Sua experiência, paixão por viagens e talento inigualável como comunicador enriquecem ainda mais a nossa programação de entretenimento”, disse o executivo em comunicado. “Zeca trará um olhar único e envolvente para o público, conectando o mundo das viagens com o universo dos negócios de turismo, o que está totalmente alinhado com a missão da CNBC no Brasil.”