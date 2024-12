Agora, do ponto de vista do Mercosul, cria estabilidade de exportação de produtos agrícolas, e os países podem depender um pouco menos da China. É uma boa notícia para o bloco, que vai ter acordo com o maior mercado do mundo, e vai dissipar ameaças de países como o Uruguai, que ameaçava negociar acordo com a China sozinho, de forma bilateral, por exemplo. Considerando que os acordos atualmente não são apenas sobre tarifas, mas também sobre regulações e alinhamento de diferentes regras, ao meu ver, o acordo com a União Europeia vai facilitar, inclusive, o comércio intrabloco no Mercosul, que durante décadas teve muita dificuldade de achar regras comuns para produção. Outro ponto positivo para o Mercosul é o que o acordo vai rejuvenescer um pouco o bloco, que passa por uma crise com governos que atuam para limitá-lo, como é o caso de Javier Milei, na Argentina, e foi o caso de Jair Bolsonaro, no Brasil.

O sr. falou sobre os benefícios para o agronegócio, do lado do Mercosul, e para indústria, do lado da UE. O acordo pode acelerar o processo de desindustrialização em países como Brasil e Argentina?

É difícil prever, mas vai depender bastante de medidas compensatórias que os governos brasileiro e argentino vão conseguir colocar em prática. Obviamente, o acordo vai expor a indústria brasileira a concorrência sem a proteção tarifária. Agora, se isso vai criar uma maior competitividade no longo prazo ou se isso vai ajudar a desindustrializar o país, vai depender muito das políticas industriais, vai depender muito da capacidade que o governo vai ter de compensar os efeitos do acordo. É muito importante observar isso. O acordo em si não define o futuro, as políticas ainda serão importantes. De repente, voltando ao Mercosul, conseguir que o bloco em si proponha medidas compensatórias. É o primeiro grande acordo do Mercosul com uma terceira parte. É preciso observar como vai evoluir a partir daí.