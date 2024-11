Agricultores paulistas pedem a Tarcísio extensão de incentivos fiscais ao setor até 2032

Enquanto aguarda saber se os benefícios no ICMS estarão entre os que serão renovados, o setor defende que a questão será importante para o futuro econômico da região. A Faesp defende que o fim dos benefícios trarão três grandes impactos negativos. O aumento dos custos de produção, consequência do maior custo dos preços dos insumos, podem causar impacto nos preços finais ao consumidor. A perda de incentivos pode tornar os produtos paulistas menos competitivos no mercado internacional. As comunidades dependentes do agronegócio podem sofrer efeitos no emprego e na economia local.

Como exemplo, caso ocorra o fim da isenção do ICMS, produtos como o arroz, feijão e hortifrútis, que hoje não são tributados, passariam a pagar 18% do imposto. Já o açúcar, que conta com redução de 7%, também pagaria a alíquota cheia de 18%.

Os impactos também podem acontecer na cadeia de produção. O setor tem isenção do imposto na energia elétrica e poderia pagar 12% de ICMS no consumo desse serviço.