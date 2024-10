Aliança por um futuro sustentável

Mobilidade e sustentabilidade são dois daqueles temas que dependem de esforço coletivo. Foi por isso que a 99 criou a Aliança pela Mobilidade Sustentável, em abril de 2022, com o objetivo de promover cidades mais verdes, limpas, sustentáveis e inteligentes.

A coalizão se estabeleceu na vanguarda do setor de eletromobilidade, angariando parceiros dispostos a desenvolver em conjunto o futuro da mobilidade urbana a partir do transporte por aplicativo. Hoje, outras 18 empresas com atuação em diversos setores ligados à mobilidade integram a iniciativa.

Em dois anos e meio de atividades, a coalizão já investiu mais de R$ 250 milhões em iniciativas voltadas à mobilidade elétrica, resultado do esforço conjunto entre os parceiros. As estratégias são estabelecidas com o propósito de atingir os objetivos centrais do grupo: promover a transição para um ecossistema de mobilidade eletrificada e impulsionar a adoção de veículos elétricos e híbridos no Brasil.

Continua após a publicidade

A 99 já promoveu mais de 5,9 milhões de viagens em carros eletrificados Foto: Divulgação 99

Avanços expressivos

Com os mais de 6 mil veículos que fazem parte da frota, a Aliança alcançou 60% da meta estipulada para o ano de 2024 e 30% até 2025. No que diz respeito às motocicletas elétricas, a Aliança contabiliza 1,4 mil motos elétricas na plataforma, o que corresponde a 70% da meta estipulada para 2024 e 14% da meta para o ano seguinte. A 99 consolidou sua liderança no segmento de duas rodas ao anunciar, em maio, a entrada de 99Moto e iFood como parceiras da coalizão.

Continua após a publicidade

A infraestrutura de recarga também vem evoluindo significativamente. Depois de começar com dois pontos de carregamento e oito plugs DC, a Aliança conta atualmente com mais de 230 pontos de carregamento, somando 78 plugs DC ativos. Essas estações estão distribuídas por meio de parcerias que ampliam as facilidades para que os motoristas realizem o carregamento de seus veículos.

Protagonista no avanço da eletrificação no Brasil, a 99 já promoveu mais de 5,9 milhões de viagens em carros eletrificados e proporcionou a 8 milhões de passageiros a experiência de um transporte mais sustentável. Atualmente, a empresa conta com quase 6,6 mil veículos eletrificados, incluindo elétricos e híbridos cadastrados na plataforma, que já percorreram 45 milhões de quilômetros. Com isso, evitou a emissão de mais de 3 mil toneladas de CO2, o que equivale ao plantio de cerca de 23.510 árvores.