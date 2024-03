Há duas boas notícias, olhando adiante. A primeira é que o Brasil não parece fadado a produzir ou vir a sofrer, nos próximos anos, nenhuma dessas crises que nos afetaram historicamente. A matriz elétrica está diversificada e integrada, as contas externas estão muito sólidas e apesar da polarização política, não há sinais de ruptura ou fricção relevante. As contas públicas, que seguem sendo nosso calcanhar de Aquiles, não devem produzir crises se o arcabouço fiscal for respeitado.

A segunda é que as empresas brasileiras listadas na bolsa estão pouco endividadas e a taxa de juros está caindo. Com desemprego baixo, consumo forte e redução da ociosidade na indústria, essas são senhas importantes para que as empresas voltem a investir. Mesmo as pequenas e médias empresas, mais endividadas, se beneficiarão da queda de juros e do ciclo de retomada do crédito.