O Bradesco informou que a instabilidade no funcionamento do aplicativo do banco se deve ao apagão cibernético global, que afeta a empresas de diferentes setores em todo o mundo. De acordo com o banco, equipes estão trabalhando para normalizar o atendimento o mais rápido possível. “Os terminais de autoatendimento do banco funcionam normalmente”, disse o Bradesco, em nota.

Relatos compilados pela plataforma Downdetector, que reúne notificações de usuários, registram problemas no acesso dos aplicativos do Bradesco e de sua marca digital Next, do Banco Pan e do Neon. As notificações ganharam tração após às 6h (de Brasília), horário em que os relatos sobre o apagão global começaram. Ainda não está claro se os problemas nesses bancos estão relacionadas ao evento. Aplicativos de outras instituições continuam funcionando normalmente nesta manhã.