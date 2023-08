A aposta do CEO da BlackRock no dinheiro do petróleo saudita também é seu último problema ESG

THE NEW YORK TIMES - Durante anos, Larry Fink, CEO da gigante gestora de ativos BlackRock, tem transmitido uma mensagem para as empresas americanas: metas ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês) devem ser essenciais para a forma como as companhias fazem negócios.

Assim, quando a BlackRock anunciou, em julho, que nomearia Amin Nasser, presidente da maior empresa de petróleo do mundo, a Saudi Aramco, para seu conselho, investidores e políticos imediatamente criticaram Fink pelo que disseram ser sua hipocrisia.

“Isso está em desacordo com tudo o que a BlackRock vem dizendo nos últimos cinco anos sobre ser líder na economia verde”, disse Giuseppe Bivona, diretor de investimentos da Bluebell Capital, um fundo de hedge de Londres, que vem pedindo a expulsão de Fink devido a seus investimentos em empresas de combustíveis fósseis.

Esse é o exemplo mais recente da situação cada vez mais difícil em que Fink se encontra: sua defesa do ESG atraiu acusações de “despertar” o capitalismo da direita, enquanto sua adoção de empresas de energia perturbou as da esquerda. A reação política tornou mais desafiador para Fink fazer seu trabalho diário de encontrar novas fontes de dinheiro que a BlackRock — que administra US$ 9 trilhões em ativos — precisa para impulsionar o crescimento e manter os acionistas satisfeitos.

“Como era de se esperar, Larry segue o dinheiro”, disse Terrence Keeley, ex-chefe do grupo de instituições oficiais da BlackRock, que supervisionava fundos soberanos, pensões e bancos centrais. “Em breve, a Arábia Saudita terá o maior fundo soberano do mundo”, disse Keeley, que dirige a 1PointSix, uma empresa de consultoria.

BlackRock anunciou a nomeação de Nasser para seu conselho e observou que ele havia feito da Aramco 'uma líder na transição global de energia' Foto: Ahmed Yosri/Reuters

Cortejar o dinheiro do petróleo do Oriente Médio não é novidade para Fink, mas a nomeação de Nasser é o esforço mais recente e potencialmente mais importante para aprofundar esses laços, dada a enxurrada de dinheiro que a Arábia Saudita está ansiosa para gastar, disseram analistas.

A BlackRock tem membros do conselho de países do Oriente Médio desde 2008. Os fundos de investimento estatais da Arábia Saudita, Abu Dhabi, Kuwait e Catar estão cheios, com as centenas de bilhões de dólares ganhos com a venda de petróleo para o mundo, e são investidores ativos.

Fink incentivou esses fundos soberanos a se tornarem acionistas da BlackRock. Também se associou a eles para fazer investimentos privados, que geralmente são mais lucrativos do que o negócio tradicional de fundos negociados em bolsa da BlackRock.

Fink não deu entrevista. Mas disse, em um comunicado, que os mais de 40 anos de Nasser na Aramco “oferecem a ele uma perspectiva única sobre muitas das principais questões enfrentadas por nossa empresa e nossos clientes”. Nasser também não falou sobre o assunto.

Fink, cofundador da BlackRock em 1988, começou a falar sobre ESG há alguns anos. Em sua carta anual de 2020 aos executivos-chefes, ele escreveu que a BlackRock colocaria “a sustentabilidade no centro de nossa abordagem de investimento”. Em negrito, acrescentou: “Todo governo, empresa e acionista deve enfrentar as mudanças climáticas”.

Ultimamente, Fink foi forçado a defender — e até mesmo reduzir a ênfase — sua posição no ESG. Muitos líderes republicanos seniores criticaram o que consideram o investimento ativista da BlackRock. No ano passado, alguns fundos de pensão estatais retiraram vários bilhões de dólares em recursos, embora a BlackRock tenha dito que adicionou centenas de bilhões em novos recursos de fundos de pensão nos EUA.

A esquerda também atacou Fink. Ativistas climáticos protestam regularmente em frente à sede da BlackRock em Nova York, criticando a empresa por minar seus esforços para combater as mudanças climáticas.

Arábia Saudita é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, o que gera grande quantidade de divisas para a petroleira estatal Saudi Aramco Foto: Ahmed Jadallah / Reuters

Fink, de 70 anos, disse no Aspen Ideas Festival em junho que parou de usar o termo ESG porque os políticos o “armaram”. A BlackRock também passou grande parte de 2022 lembrando ao mundo que seus “clientes são alguns dos maiores investidores no setor de energia”.

A BlackRock, como seus pares, construiu grande parte de seus negócios oferecendo fundos de índice de baixo custo, que representam a maior parte de seus negócios e continuam a crescer. Mas Fink pressionou a gestora de ativos, ao contrário de outras, como Vanguard e Fidelity, a investir em áreas mais lucrativas, como trabalho de consultoria, gerenciamento de riscos, infraestrutura e ativos alternativos.

Fink disse aos funcionários da BlackRock e outros que o Oriente Médio — e a Arábia Saudita em particular — é importante para o futuro da empresa.

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita é um dos maiores fundos soberanos do mundo, com um valor estimado de US$ 777 bilhões, principalmente de sua participação em ações da Aramco, de acordo com o Sovereign Wealth Fund Institute. Tendo começado a investir fora da Arábia Saudita apenas recentemente, é um dos fundos mais inexplorados do mundo.

Além disso, o reino está fazendo investimentos gigantescos em infraestrutura dentro de suas fronteiras, até mesmo construindo uma cidade do zero. A BlackRock investiu e assessorou alguns desses projetos.

Quando a BlackRock anunciou a nomeação de Nasser, a empresa observou que ele havia feito da Aramco “uma líder na transição global de energia”. No entanto, a Aramco disse que está aumentando sua produção de petróleo e gás nos próximos anos. Também rejeitou os esforços de organizações globais para reduzir o uso de petróleo, inclusive na cúpula climática global das Nações Unidas de 2022 no Egito.

Mesmo que os comentários de Fink sobre o meio ambiente e outras questões sociais tenham mudado, ele tem se mantido firme em seu apoio e interesse na Arábia Saudita. Ele normalmente visita o reino três ou quatro vezes por ano, disse Fink em uma entrevista à CNBC. Viajou para lá duas vezes nos últimos 18 meses, mas ainda não visitou este ano, disse um porta-voz da BlackRock.

Em junho de 2018, Fink organizou um evento de vários dias com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman em seu palácio de verão em Jeddah, onde convidaram cerca de 150 chefes de Estado globais e chefes de grandes empresas financeiras.

Meses depois, em outubro de 2018, o príncipe herdeiro Mohammed ordenou o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Fink, como a maioria dos outros executivos-chefes e chefes de Estado, recusou-se a participar de uma conferência global de investimentos marcada para uma semana após a morte de Khashoggi, embora Fink tenha feito uma intervenção pessoal para ver se o reino atrasaria a conferência. Eles não iriam.

Enquanto Fink chamou o assassinato de Khashoggi de “horrível”, ele também disse que não “fugiria” de fazer negócios com a Arábia Saudita.

Fink continua a integrar a BlackRock no trabalho da Aramco e nas finanças da Arábia Saudita. A Arábia Saudita contratou a BlackRock para assessorar o reino em seu recém-criado fundo de US$ 50 bilhões dedicado a projetos que modernizam sua infraestrutura. Em dezembro de 2021, a BlackRock liderou um consórcio de investidores que gastou US$ 15,5 bilhões para comprar uma participação de 49% no gasoduto de gás natural da Aramco.

Nasser, que ocupará uma vaga no conselho deixada por Bader M. Alsaad, ex-diretor do fundo soberano do Kuwait, não perdeu tempo para trabalhar. Em meados de julho, logo após a nomeação, o executivo saudita viajou à França e à Alemanha para participar de reuniões do conselho, onde os conselheiros também se reuniram com clientes da BlackRock.